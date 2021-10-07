Ціни на гречку б'ють рекорди. Скільки коштують інші крупи

В Україні зростають ціни на крупи, а вартість гречки взагалі б'є рекорди. Виробники кажуть, що вирощувати її стає дедалі складніше, та й невигідно.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Вартість гречки
Виробники прогнозують, що гречка може ще більше зрости в ціні. Адже третину врожаю імпортують з Росії. І хоч крупа не надто якісна – та все ж дешевша вітчизняної. Тож українським виробникам вирощувати її невигідно. До того ж Росія періодично забороняє експорт своєї гречки. Що може спричинити дефіцит на українському ринку.
Далі по темі
"При споживанні середнього українця, близько 3 кілограм гречаної крупи, нам потрібно десь 100 тисяч тон крупи. Або у перерахунку на зерно, це складе десь 150 тисяч тон зерна", - каже виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.
Більш оптимістична у своїх прогнозах аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Заспокоює – врожай української гречки цьогорІч – рекордний – близько 90 тисяч тонн.
"Ми зможемо задовільнити внутрішнє споживання відсотків на 90. А то і 95. Решту нашої потреби може бути експортовано. З вересня – імпортні поставки гречки з РФ відновилися", – каже Литвин.
Ціни на інші крупи
До того ж, додає економіст Олег Пендзин, значне подорожчання гречки може зіграти злий жарт із виробниками. Споживачі їстимуть інші каші.
"Пшонна крупа, вівсяна, кукурудзяна. В силу того, що там врожай хороший, там не буде росту ціни великої", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
У столичних супермаркетах за гречку просять від 40 гривень за кілограм. Рис – від 26 гривень, вівсянка та пшенична крупа – від 23 -х гривень. Найдешевша – ячна – від 13 гривень.
У регіонах – гречка на гривню дешевша – від 39 ти гривень, рис так само майже 27, вівсяні пластівці – від 18, пшенична та кукурудзяна – від 15 ти гривень. І ячна так само – 13 гривень.
Дешевші, а ще – популярні нині булгур і кус-кус – поживні, але злакові, а відтак – містять глютен і можуть спричинити непереносимість.
Тож гречку дієтологиня називає найкориснішою, особливо для дітей, діабетиків і тих, хто хоче схуднути.
"Вона містить велику кількість вітамінів, особливо групи В, мінералів: залізо, цинк, магній", – каже дієтолог Оксана Палладіна.
Щоб хоч трохи убезпечити себе від можливого зростання цін на крупу – можна зробити невеликі запаси.
Читайте також:
- Українці стали менше їсти: від яких продуктів відмовлялися найбільше
- Смерть для української "хімії": як газова криза в Європі змінить ціни на наші товари