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Ціни на гречку б'ють рекорди. Скільки коштують інші крупи

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 18:11
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У столичних супермаркетах за гречку просять від 40 гривень за кілограм
Виробники прогнозують, що гречка може ще більше зрости в ціні
Виробники прогнозують, що гречка може ще більше зрости в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростають ціни на крупи, а вартість гречки взагалі б'є рекорди. Виробники кажуть, що вирощувати її стає дедалі складніше, та й невигідно.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Вартість гречки

Виробники прогнозують, що гречка може ще більше зрости в ціні. Адже третину врожаю імпортують з Росії. І хоч крупа не надто якісна – та все ж дешевша вітчизняної. Тож українським виробникам вирощувати її невигідно. До того ж Росія періодично забороняє експорт своєї гречки. Що може спричинити дефіцит на українському ринку.

"При споживанні середнього українця, близько 3 кілограм гречаної крупи, нам потрібно десь 100 тисяч тон крупи. Або у перерахунку на зерно, це складе десь 150 тисяч тон зерна", - каже виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

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Більш оптимістична у своїх прогнозах аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Заспокоює – врожай української гречки цьогорІч – рекордний – близько 90 тисяч тонн.

"Ми зможемо задовільнити внутрішнє споживання відсотків на 90. А то і 95. Решту нашої потреби може бути експортовано. З вересня – імпортні поставки гречки з РФ відновилися", – каже Литвин.

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Ціни на інші крупи

До того ж, додає економіст Олег Пендзин, значне подорожчання гречки може зіграти злий жарт із виробниками. Споживачі їстимуть інші каші.

"Пшонна крупа, вівсяна, кукурудзяна. В силу того, що там врожай хороший, там не буде росту ціни великої", – каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

У столичних супермаркетах за гречку просять від 40 гривень за кілограм. Рис – від 26 гривень, вівсянка та пшенична крупа – від 23 -х гривень. Найдешевша – ячна – від 13 гривень.

У регіонах – гречка на гривню дешевша – від 39 ти гривень, рис так само майже 27, вівсяні пластівці – від 18, пшенична та кукурудзяна – від 15 ти гривень. І ячна так само – 13 гривень.

Дешевші, а ще – популярні нині булгур і кус-кус – поживні, але злакові, а відтак – містять глютен і можуть спричинити непереносимість.

Тож гречку дієтологиня називає найкориснішою, особливо для дітей, діабетиків і тих, хто хоче схуднути.

"Вона містить велику кількість вітамінів, особливо групи В, мінералів: залізо, цинк, магній", – каже дієтолог Оксана Палладіна.

Щоб хоч трохи убезпечити себе від можливого зростання цін на крупу – можна зробити невеликі запаси.

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