Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока-2"

Что заставляет Германию, кроме больших денег, конечно, танцевать под дудку Путина и продолжать строить газопровод "Северный поток-2", хотя его осуждает полмира. Последнее заявление федерального президента Германии социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера изрядно удивило – если упростить, то якобы немцы должны заплатить россиянам газопроводом за то, что Гитлер напал на СССР. Причины шагов наперекор всем обсудил ведущий новостей "Сегодня.Итоги" Олег Панюта вместе с обозревателем Натальей Кравченко.

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Насколько это будет страшно для Украины?

Действительно начали в данный момент переговоры по линии Вашингтон-Берлин на этой неделе. Об этом сообщает и американская пресса, и немецкая. Для Украины это исключительно убытки. Посчитано, что это будут убытки 3 млрд. долларов в год. А по переговорам, то официальных сообщений нет, только сообщения прессы – от Wallstreet Journal, что официальный Вашингтон вышел на эти переговоры с сообщением якобы позволить Германии достроить этот "Северный поток-2" и даже запустить, но чтобы условный вентиль был в руках Вашингтона.

И что от этого?

Если Россия следующий раз нарушает права человека или что-то там натворит, Америка возьмет и перекроет газ по этому трубопроводу.

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Это на фоне, того, что Америка постоянного стояла на том, что это зло для Европы, зло для Украины.

Да, есть заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что позиция американской администрации не изменились, что Джо Байден продолжает считать эту сделку невыгодной для Европы, угрожающей для Украины, но в данный момент имеем то, что имеем. Переговоры начались. И необходимо дождаться, чем они завершатся.

И это огромные убытки для Америки, потому что на фоне этого их производители не смогут просто поставлять сжиженный газ, зная, что цена российского газа, в первую очередь, политическая.

На самом деле это так. Они строили терминалы для сжиженного газа и в Прибалтике, и в Польше, и уже это все работает. Я не знаю, что выберет администрация Байдена, и лично Байден. Потому что Трамп больше бизнесмен, чем политик, и вся его политика строилась как раз вокруг бизнеса. A Байден он все же больше политик, он глобалист. И все-таки больше за восстановление Североатлантического альянса, возвращение Америки в мире вообще. Я не знаю деньги или сжиженный газ, или "мир-дружба-жвачка" с Америкой и Европой – ради каких из глобальных целей.

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По поводу "мир-дружба-жвачка" цитата от президента Германии господина Штайнмайера, который недавно высказался за то, что "Северный поток" должен быть достроен, потому что это едва ли не последний мостик между Европой и Россией, и он это сказал в контексте того, что 80-я годовщина...

Второй мировой войны и это на самом деле, есть такое ощущение, что они бьют сами себя.

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80 лет прошло, а они все равно говорят – мы же виноваты, что война началась. Давайте позволим России...

Здесь интересно то, что они должны России а...

А Украина, которая больше всего потеряла людей во Второй мировой войне...

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Здесь была мгновенная реакция нашего посла в Германии Андрея Мельника, и он сразу напомнил Штайнмайеру и о наших потерях, и Украины, и Беларуси, в тому числе, и он предложил Берлину поставить памятник жертвам Второй мировой войны именно украинцам, и он сказал, что такое искажение истории будет дорого стоить и Германии прежде всего. Но для них это искупление вины. Это же история не сегодняшнего дня, она началась в 1946 году. Когда началась дискуссия, насколько виноваты сами немцы, которые никоим образом не участвовали в событиях войны и первый уровень – это наказание юридическое, уголовная ответственность, а существует и метафизическое. Когда каждый должен, даже когда ты противодействовал нацистам, но противодействовал недостаточно. И эта дискуссия продолжалась довольно долго. Затем она как-то затихла.

Зачем это делает в данный момент господин Штайнмайер – мне кажется, это был такой реверанс успокоить россиян. Там же обратная история – у них (россиян) наоборот идет героизация всего этого.

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И россияне очень активно это подхватывают, даже на уровне "Ах, вы не хотите, чтобы мы с вами общались, мы сейчас закроемся снова железным занавесом, и мы будем в шоколаде".

На самом деле, Россия без Европы никуда, и все страшилки, что они разорвут отношения с Евросоюзом и коллективным Брюсселем – это не более, чем шантаж. И никуда они от Европы не денутся – огромный рынок, и так просто отказаться не удастся. А еще и личные все эти истории – недвижимость там у чиновника каждого российского.

Чует мое сердце, что "Северный поток-2" заработает в ближайшее время.

Мне кажется, что его все же достроят. А вот вопрос заработает ли, запустят ли его – он открыт.

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