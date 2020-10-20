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Спортивная арена в каждой области и новые дороги: что появится в Украине после "Большого строительства"

20 октября, 12:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Зеленский уверен, что госпрограмма не остановится после местных выборов

В Украине до конца 2020 года успеют построить 4 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км дорог местного значения, по 100 школ, садиков и спортивных объектов, а также 210 приемных отделений с новейшим медоборудованием. А в следующем году начнется реставрация украинских замков, музеев и спортивной инфраструктуры. В частности, в каждом регионе должна появиться спортивная арена, которая будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

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Это предусматривает государственная программа "Большое строительство", заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде.

"Большое строительство" – это не просто название очередной государственной программы. Мы сшиваем Украину не только идеями и словами, но и дорогами, и мостами... "Большое строительство" не закончится после местных выборов", – сказал Зеленский.

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По его словам, в начале года многие не верили в сроки реализации программы. Но большинство объектов уже готовы, а потому Украина укладывается в план до конца года.

При этом Зеленский признал, что некоторые из этих объектов заканчивают за предыдущими властями. Впрочем, по мнению президента, это тоже победа, ведь строительство не было заброшено. В качестве примеров таких объектов он привел "Охматдет" и Запорожский мост.

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Напомним, ранее Зеленский также заявил, что в рамках "Большой стройки" в Украине построят десятки тысяч мостов.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как по программе "Большая стройка" возводят школы и спорткомплексы:

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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план Украина реставрация Владимир Зеленский госпрограммы Большая стройка

Источник: Сегодня

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