В Украине пишут новые правила для удаленной работы

Дистанционный формат работы стал для украинцев вызовом еще в начале карантина. Тогда психологи учили нас, как создать удобный домашний офис, правильно распределить время между работой и отдыхом и т.д. Теперь же специалисты говорят и о недостатках удаленки, например, отсутствии личных встреч и более длинном рабочем дне.

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При этом до сих пор ни удаленная, ни надомная работа в Украине никак не урегулированы законодательно. В КЗоТе вообще нет таких понятий. Соответственно, нет и обоюдной ответственности работодателя и сотрудника за труд вне рабочего помещения. Но в Верховной Раде решили это исправить и зарегистрировали законопроект о дистанционной работе.

"Надомная работа должна иметь адрес – квартиру, где мы проживаем и выполняем работу. Удаленная работа – это когда человек может находиться в любой точке мира, но важно, чтобы была установлена связь с работодателем", – объясняет разницу понятий автор законопроекта Галина Третьякова.

Новые правила предлагают заключать отдельный трудовой договор о дистанционной или надомной работе. Типовую форму такого документа должен будет утвердить центральный орган исполнительной власти. Еще из дополнительных хлопот для работодателей – регистрационные листы рабочих заданий и инструктажи по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности.

Также автор документа предлагает возмещать убытки за травмы, полученные дома во время выполнения работы. Правда, прямой нормы об этом в законопроекте нет. Но если по трудовому контракту дом – это работа, то и ответственность сторон должна быть, как на работе.

"Многие женщины у нас работают швеями дома, установлено оборудование, которое может травмировать. Соответственно, при такой травме должно быть возмещение из фонда соцстрахования. Важно, будет ли констатироваться, что это трудовая травма, полученная во время работы на работодателя, а не бытовая травма", – объясняет Третьякова.

В трудовом договоре можно будет прописать, какими средствами труда работодатель обеспечивает сотрудников. Это может быть, например, и компьютер, и станок.

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Впрочем, есть в документе и откровенно утопические нормы. Например об обследовании жилищно-бытовых условий сотрудника, которое должны проводить представители работодателя с участием профсоюза. Представляете делегацию, которая осматривает "хрущевки" с советским ремонтом, проверяя прочность стульев, исправность розеток и сливного бачка?

Мнения экспертов рынка труда касательно законодательной инициативы расходятся:

"Актуально это зафиксировать, чтобы люди могли законодательно обосновано работать из дома. И кадровикам будет легче, потому что оформление человека на работу дома с передачей ему дорогой техники пока что законодательно не регулируется", – говорит эксперт Татьяна Пашкина.

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"Много красивых слов, но эти слова не подкреплены какими-то конкретными нормами. Например, контроль рабочего времени при удаленной работе... На владельца [бизнеса] возлагается обязательство контролировать рабочее время, но не прописано, как это будет выглядеть. Это будет стоять камера на рабочем месте, или программное обеспечение, которое будет фиксировать время, которое человек проводит в системе?" – не соглашается эксперт рынка труда Сергей Марченко.

Он считает, что требование заключать трудовой договор о дистанционной или надомной работе усложнит жизнь и работникам, и работодателям. Возникает еще один вопрос: если в таком документе придется прописывать новые условия работы, не захочет ли работодатель снизить сотруднику заплату? Хотя бы временно. Ведь законопроект этого не запрещает.

"Это договоренность ваша. Если человек юридически осведомлен, у него может быть адвокат, могут быть профсоюзы, которые защищают интересы людей", – говорит Третьякова.

Директор небольшой IT-компании Дмитрий Суслов уверяет: несмотря на отсутствие законов, никаких проблем с удаленной работой у него не возникает. Во время жесткого карантина на дистанционный формат перешел весь его штат, некоторые сотрудники и сейчас работают за пределами офиса, т.к. это удобно. Причем программу для удаленной работы здесь разработали для себя сами.

"Это как социальная сеть внутри компании. Как мессенджер – средство мгновенных коммуникаций для всех сотрудников, плюс видеозвонки. Чтобы мы не предупреждали, что будем звонить, а просто набирали друг друга. Таким образом мы имитируем тот момент, когда мы просто подходим друг к другу в офисе. Максимально переносим атмосферу нахождения в офисе в онлайн-среду", – рассказывает Суслов.

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Понятно, что если говорить о всеукраинском масштабе, то воспользоваться таким опытом сможет лишь небольшое количество компаний. В основном те, которые работают в сфере коммуникаций и информационных технологий. Ведь на большинстве предприятий, особенно в маленьких населенных пунктах, работодатели не смогут обеспечить подчиненных даже компьютерами, и тем более не смогут улучшить их жилищные условия.

Поэтому остается только надеяться, что тотальны карантин не повторится. Впрочем, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал единственное условие, при котором Украина может вернуть жесткий общенациональный карантин. По словам главы Минздрава, пока что планов на новый локдаун у правительства нет.

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