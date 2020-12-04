Телеканал "Украина" вошел в топ-10 лучших компаний года рейтинга "Власть денег"

Состоялась онлайн церемония награждения номинантов рейтинга "ТОП-50 лучших компаний страны" по версии журнала "Власть денег", канал "Украина" вошел в топ-10 в номинации "Лидеры общественного мнения", выбор в которой делали читатели.

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Среди победителей рейтинга компании, которые несмотря на коронакризис, нашли в себе возможности развиваться и помогать другим. В 2020 году, несмотря на все вызовы, канал "Украина" не просто сохранил, а расширил свою профессиональную команду, вышел на новые территории производства контента, сумел удержать лидерство в телевизионном пространстве, реализовал ряд важных социальных кампаний по информированию и поддержки граждан во время пандемии, увеличил долю социально ответственного контента в эфире.

В частности, вовремя локдауна в эфире и на диджитал-площадках канала "Украина" вышли кампании #УкраїнаВдома и #Коронавирус: варто знати, к началу нового учебного года канал подготовил промо-кампанию в поддержку учителей "Найочікуваніша зустріч року". В течение года в эфире канала "Украина" состоялись премьеры первого отечественного сериала о противодействии домашнему насилию "Отважные" и первого сериала об украинских спасателях "Вызов". Также, канал "Украина" совместно с исследовательской компанией GRADUS реализовали социологический проект "Градус здоровья Украины. Обратная связь", призван получать объективную информацию о здоровье и настроениях украинцев из первых рук.

В 2020 году канал "Украина" и его представители вошли также в ТОП-25 самых успешных украинских менеджеров и ТОП-25 самых успешных бизнес-леди журнала "Власть денег".

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Рейтинг топ-50 призван отметить успешный опыт работы украинских компаний в 2020 году, которые смогли не только выстоять в кризисных условиях, но и переосмыслить принципы организации своего бизнеса, сохранить персонал, проявить социальную ответственность. Именно эти критерии и были главными для всех участников.

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Голосование за победителей рейтинга происходило в несколько этапов. На первом редакция журнала "Власть денег" отобрала из более 200 компаний 50 финалистов. На втором – Экспертное жюри, а это представители различных сфер бизнеса, медиа, голосовали за десятку лучших компаний в номинации "Лидер экспертного жюри". Параллельно с этим проходило голосование на сайте dsnews.ua среди читателей. Каждый имел возможность отдать свой голос за компанию, которая, по его мнению, сумела лучше всех адаптироваться к новым реалиям работы, ведет лояльную кадровую политику и является социально активной.

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