Рекордные зарплаты и повышение пенсий: главные цифры 2021 года для украинцев

Главные цифры уходящего года / Фото: Коллаж: Сегодня

К концу подходит уже 2021 год, который был насыщен самыми разными экономическими событиями.

"Сегодня" собрали для вас 5 главных цифр уходящего года, которые покажут как развивалась и работала наша страна.

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Рекордный долларовый ВВП

В этом году Украина достигла рекордного долларового ВВП за всю историю независимости – около 195 млрд долларов. Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко.

Однако по подсчетам Госстата, в третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос всего на 2,7%, не оправдав ожиданий.

Кабмин ожидал, что рост составит более 4%, а Международный валютный фонд - ровно 4%.

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Повышение минимальной пенсии

С 1 декабря украинским пенсионерам повысили размер пенсий, в связи с увеличением размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Так, для тех у кто набрал полный стаж и не работает, размер выплат составляет 2600 грн, а для тех, у кого не хватило стажа - 1934 грн.

Средний размер пенсий в Украине также вырос на 16% по сравнению с 2020 годом. По итогу 2021 году средняя пенсия в Украине составляет 3980 грн.

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По данным Министерства социальной политики, в 2022 году пенсии тоже вырастут и средний размер составит 4533 грн.

Рост зарплат

В уходящем 2021 году украинцам дважды повысили размер минимальной зарплаты, а в июне средняя зарплата побила рекорд.

Первое повышение было 1 января 2021 года, тогда минималка выросла на 1000 грн, с 5 до 6 тысяч гривен.

С 1 декабря минимальная зарплата в Украине составила 6500 тысяч гривен, а следующее повышение предусмотрено уже в октябре 2022 года.

Впервые в истории средняя зарплата украинца превысила 500 долларов и составила 14 300 грн, по данным Государственной службы статистики.

Курс гривни укрепился

На протяжении всего года гривня укреплялась относительно доллара и летом даже "обвалила" американскую валюту ниже 27 гривен, а в ноябре вообще задержалась на уровне 26,06 грн.

В конце 2021 украинская национальная валюта немного девальвировала, поскольку Россия увеличила подозрительную военную активность у границ с Украиной и это испугала инвесторов.

Тем не менее, гривня стала одной из самых стабильных валют среди стран с развивающейся экономикой.

В следующем году прогнозы менее оптимистичны. Например в бюджете на 2022 год заложен курс 28,6 грн за доллар.

Инфляция

Не смотря на рост минимальной и средней зарплаты, за ними не отставала и инфляция. В сентябре 2021 инфляция достигла 11%, хотя выше 11% этот показатель в последний раз поднимался только в мае 2018 года.

Это заставило Национальный банк усилить монетарную политику и в конце года Госстат все же улучшил оценку роста украинской экономики.

На следующий год в бюджете заложена средняя инфляция на уровне 10,6%.

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