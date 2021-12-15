Доллар падает, а гривня неустойчива? В какой валюте хранить деньги в 2022 году

Самыми популярными валютами для сбережений украинцев являются доллар и евро

Чаще украинцы экономят свои средства в гривнах, долларах, евро / Фото: Getty Images

Согласно многочисленным опросам, проведенным среди украинцев, для сбережений чаще всего они выбирают доллар США. Популярны также евро и, в связи с заработками в Польше, польский злотый.

Сайт "Сегодня" поинтересовался мнением представителей разных слоев населения, в какой валюте они хранят свои средства.

Реклама

В 2021 году Украина вошла с курсом 28,27 грн за доллар. Постепенно гривня укреплялась. В конце ноября мы сообщали, что курс доллара был на уровне 27,12 грн. Официальный курс по состоянию на 15 декабря составляет 27 грн за доллар США.

Почему гривня так резко обесценилась?

Большинство экспертов по экономике в один голос заявляют: причина одна – информация о возможной полномасштабной войне на территории Украины. Инвесторы массово начали выходить с украинского рынка, а украинцы, в свою очередь, массово скупали доллары.

Кстати, по данным НБУ, с начала ноября покупка валюты населением достигла 200 миллионов долларов.

Реклама

Но подобная ситуация была не весь год. В течение длительного времени гривня держалась на стабильном уровне и даже вошла в ТОП-10 наиболее укрепившихся валют мира. Приблизительно два месяца назад агентство Bloomberg опубликовало исследование, свидетельствующее, что за январь – сентябрь 2021 года украинская гривня окрепла и заняла 6-е место среди 146 других валют.

Эксперты утверждают, что на это повлияли и выгодные ставки для вложений инвесторов в украинские государственные облигации, и наши гастарбайтеры (которые привезли в страну немало валюты), и стоимость экспортной продукции аграриев (в этом году она выше на 25%, чем в прошлом году).

Что думаю об этом украинцы?

"Сегодня" узнал мнение представителей трех категорий населения: работника госучреждения, предпринимателя и заробитчанина.

Реклама

"Ситуация в Украине и мире нестабильна. Сейчас никто не знает, как лучше хранить свои сбережения, в какой валюте. Поэтому у меня есть часть сбережений в долларах, часть в евро, немного в злотых. Гривня в обращении постоянно, ее не храню, — говорит ФЛП Виктор с Волыни.

"Если было бы что, может, я бы и экономила. А так мне нет смысла менять гривни в доллары, чтобы до конца месяца сделать это наоборот и вдобавок ко всему потерять на обмене", — говорит учитель младших классов Наталья.

"Храню в долларах, потому что и хранил так всегда. По-моему, это одна из самых стабильных валют. Да и в Украине есть немало заведений, магазинов, где рассчитаться можно в долларах в случае чего, — говорит заробитчанин Валерий.

Что советуют эксперты?

Эксперты криптобиржи Currency.com советуют хранить свои средства в долларах. Когда ситуация на мировых рынках ухудшается, доллар начинает расти, в отличие от других валют. Поэтому при падении акций, облигаций и других активов он будет хорошим вариантом для хранения, так как устойчив к кризисам.

Однако эксперты отмечают, что коронавирус пошатнул позицию доллара и сильно увеличил его инфляцию, которая сейчас составляет 5-6%.

Диверсификация. Что значит это понятие? Говоря просто, это хранение средств не в одной, а сразу в нескольких валютах с разными рисками. Тогда даже если курс одной из валют просядет, вы не потеряете значительную часть своих накоплений. Такой способ хранения денег влечет минимальные риски.

Эксперты по экономике предлагают следующие варианты структуры финансовой корзины:

для любителей доллара. Половину своих средств хранить в долларах, 30% – в евро и 20% – в гривне. Объяснение: доллар – одна из наиболее стабильных валют, поэтому риски минимальны. Обесценение валюты не сильно отразится на вашем финансовом портфеле;

Половину своих средств хранить в долларах, 30% – в евро и 20% – в гривне. Объяснение: доллар – одна из наиболее стабильных валют, поэтому риски минимальны. Обесценение валюты не сильно отразится на вашем финансовом портфеле; для "гривневых фанатов". Половину средств хранить в гривне, а остальные 50% разделить между евро и долларом. Наиболее надежный и прибыльный вариант, но при условии, когда в стране стабильная экономическая и политическая ситуация.

Половину средств хранить в гривне, а остальные 50% разделить между евро и долларом. Наиболее надежный и прибыльный вариант, но при условии, когда в стране стабильная экономическая и политическая ситуация. сбалансированный подход. Разделить свои сбережения поровну по валютам: доллар – 35%, гривня – 30%, евро – 35%. Это сбалансированный и универсальный вариант. Подходит он для тех случаев, когда спрогнозировать ситуацию в стране крайне затруднительно, когда нет большой уверенности в стабильности национальной валюты.

Что будет с украинской экономикой в ​​2022 году

Как говорят в Минэкономики, главную роль в развитии играет фактор преодоления пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны. Поэтому прогнозы восстановления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом.

Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину.

Раньше мы рассказывали, к чему стоит готовиться украинцам, чтобы потом не платить штрафы и не лишиться работы.

Также мы узнавали, что ожидает мировую экономику в 2022 году, и анализировали 10 рисков, которые повлияют на ее развитие.