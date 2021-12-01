Пора готовиться к изменениям. Почему украинцев ждет непростой декабрь

Поставщики газа обнародовали тарифы на декабрь, а провайдеры повысили цены на интернет / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре украинцев ждет много нововведений, но не все будут приятными и порадуют жителей нашей страны. Ведь вместе с повышением пенсий украинцев ждет новое подорожание и новые штрафы.

Новая цена на газ

Поставщики газа обнародовали тарифы на газ на декабрь – некоторым потребителям придется платить до 40 грн за куб. А кому-то установили тариф, который ниже годового.

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Самый высокий годовой тариф предлагает Херсонская областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн за куб. Но, если говорить о рекордсменах, то самый высокий месячный тариф предлагает "ТАС Энергия" – 38,35 грн за куб.

А самые низкие цены предлагает "Энерджи Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,79 грн за куб, а на одну копейку дороже продает Neogas – 7,80 грн за куб.

"Нафтогаз Украины" уже традиционно предложил 7,96 грн за куб. Такую же цену на декабрь установили и "Газснабсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".

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Цены на продукты

В декабре подорожают и продукты. На них повлияли не только цены на энергоносители и инфляция. А украинцы сами перед праздниками начнут массово скупать продукты, чем и вызовут искусственный дефицит, такое мнение высказал директор аудиторской компании Михаил Крапивко.

По его словам, до конца года продукты подорожают на 5-15%. Но подорожают лишь популярные для праздников товары. А именно: мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты.

"Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза. Кроме того, подорожает мясо. Свинина на 20% , а курятина на 10%", – объяснил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

А экономист Олег Пендзин считает, что к Новому году для украинцев подорожают хлеб, сало, мясо, подсолнечное масло, сахар и курятина.

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Абонплата за интернет

О подорожании интернета поставщики говорят уже давно. Многие давно уже подняли цены, но в декабре – начале января ожидают очередное повышение.

Сейчас некоторые поставщики подняли тарифы на 100 Мбит/до 200 грн, а на 1 Гбит/с до 300 грн. А эксперты считают, что уже к началу 2022 года тариф на 100 Мбит/с может стоить 300 грн.

На подорожание влияют логистика, инфляция, рост зарплат в индустрии, повышение цен на кабель, повышение стоимости доступа к домовой инфраструктуре.

Больше того, провайдеры заявляют, что повышают цены из-за роста минимальной зарплаты, цен на электроэнергию и платы за доступ к электросетям. И хотят прировнять их к коммуналке.

Повышение налогов для ФЛП

С 1 декабря повысили минимальную зарплату. Соответственно, вырос и минимальный размер налога. Он составит 1430 гривен — 22% от минимальной зарплаты. Оплачивать его должны ФЛП, которые выбрали упрощенную систему налогообложения.

А тот, кто выбрал общую систему налогообложения, 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, должен уплатить минимум 4070 грн.

Выплаты за вакцинацию

Кроме того, уже с 19 декабря в стране должна заработать программа выдачи 1000 грн вакцинированным гражданам. Эти деньги получат лишь те, кто получил две дозы вакцины, и не "на руки", а на депозитный счет. Их можно будет потратить только на определенный перечень услуг в таких сферах: культура, путешествия и спорт. А если 4 месяца ими не пользоваться, то сумму вернут государству.

Отметим, что тысячу гривен, которую будут давать за вакцинацию, можно будет потратить на путешествия в пределах Украины, билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия, услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.

Ранее мы сообщали, что украинцев с 1 декабря ждет много нововведений, а некоторые из них касаются и пенсионеров. Их ждет не только индексация пенсий, а и рост цен на самое необходимое.