Придется платить больше уже с декабря: в Украине вырастут налоги для бизнеса

В Украине с 1 декабря увеличивают налоги для предпринимателей, в связи с ростом минимальной заработной платы с 6000 до 6500 грн.
О соответствующих изменениях говорится в проекте бюджета на 2021 год.
Таким образом, с 1 декабря должен возрасти Единый социальный вклад, в том числе и для физических лицпредпринимателей.
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Так, с 1 декабря украинские предприниматели (ФЛП первой и второй группы) будут вынуждены платить 1430 грн вместо 1320 ежемесячно.
Рост налогов для украинцев
В 2022 году в Украине предусмотрено несколько этапов повышения налогов, в том возрастут налог на недвижимость и автомобиль.
Уже с 1 января украинцам придется платить по 90 грн за каждый "лишний" квадратный метр. Такими считаются все метры, превышающие 60 квадратов для квартиры и 120 для дома.
А если Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект, то налог на авто в размере 25 тысяч грн, будут платить украинцы, имеющие машину, которая стоит более 250 минималок и не старше 5 лет.
Ранее мы писали, что в связи с увеличением минимальной заработной платы в Украине поднимут размер почти всех выплат на детей.
"Сегодня" также рассказывали, какие налоги платят наиболее состоятельные украинцы в бюджет.