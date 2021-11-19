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Украинцев ждет новое подорожание: какими продуктами стоит запастись к праздникам

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 19:03
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Подорожают не все продукты, а те, которые популярны для праздничного стола
Такие продукты зачастую украинцы используют в повседневной жизни
Такие продукты зачастую украинцы используют в повседневной жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца 2021 года для украинцев подорожают популярные продукты питания. За еду придется платить намного больше, несмотря на то, что в этом году фермеры собрали собрали хороший урожай.

Как рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, цены растут из-за тарифов на газ для предприятий.

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"Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в четыре раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина — все это использует энергоносители и все это очень подорожало", – отметил Пендзин.

По его словам для украинцев на 2% подорожает хлеб, также вырастут цены на сало и мясо. На стоимость продуктов влияют не только энергоносители, а и цена на корма для животных, а также сокращение объемов производства.

Эксперт прогнозирует рост цен на:

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  • подсолнечное масло,
  • сахар,
  • мясо кур.

А по прогнозу директора аудиторской компании Михаила Крапивко до конца года продукты подорожают на 5-15%. На их стоимость повлияет ажиотаж из-за праздников – украинцы массово начнут скупать товары, а это создаст искусственный дефицит.

"Это обосновано экономическим принципом. Перед любыми праздниками повышенный спрос на определённые товары, продукты питания. А когда спрос увеличивается, появляется возможность увеличить стоимость, так как экономика информационногенная, и любая информация о повышенном спросе всегда порождает рост цены. Это закономерно, так у нас происходит каждый год", – говорит директор аудиторской компании Михаил Крапивко.

Но, подорожают не все продукты, а те, которые популярны для праздников. Среди них мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты. Такие товары зачастую украинцы используют в повседневной жизни. В то же время, эксперт обращает внимание на ежемесячное подорожание – оно составляет примерно 5%, но для украинцев это уже привычно.

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"Если говорить об экономическом факторе значительного подорожания, то стоит учитывать, что урожай собран, что может мешать поставке товаров? Логистика в локдаун работает. Поэтому может сыграть исключительно психологический фактор, если люди начнут массово все покупать, хотя дефицита на товары нет", - объясняет Крапивко.

Таким образом, украинцам уже сейчас стоит запастись нужными товарами, чтобы перед праздниками не переплачивать, стоя в длинных очередях в супермаркетах.

Что с ценами?

В Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 по октябрь 2021 подешевело лишь пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%.

Подорожали и популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.

Ранее мы сообщали, что в Украине в ноябре резко подскочили цены на сало. Они стали самыми высокими за последние пара лет – за него просят более 185 грн/кг.

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