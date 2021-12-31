Коснется почти каждого. Пять самых важных нововведений 2022 года

В Украине ожидается много нововведений / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинцев ждет ряд важных нововведений. Что изменится в Украине в ближайшее время – читайте в материале "Сегодня".

Новые правила для ФЛП

С 1 января ФЛП в 2-4 группах единой системы налогообложения обязали использовать РРО (регистраторы расчетных операций) или программные регистраторы расчетных операций (ПРО).

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Правительство освободило предпринимателей, работающих в селах и поселках городского типа, от использования РРО. Однако только если эти субъекты хоздеятельности не продают подакцизную продукцию, а также одновременно не продают товары через интернет. Подробнее читайте в нашем материале.

Повышение пенсионных выплат

В 2022 году украинцев ждет несколько этапов повышения размера пенсий. С 1 января вырастет минимальная пенсия для семей погибших во время военных действий на Востоке Украины (7,8 тыс. грн). Также в январе ожидается перерасчет пенсий для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью.

На март 2022 года в Украине запланирована индексация пенсий, а в октябре для людей старше 70 лет планируют повысить размер минимальной пенсии. Однако касается это тех, у кого есть стаж 35 лет (для мужчин) или 30 (для женщин). Ожидается, что в 2022 году пенсии украинцам повысят в 12 этапов.

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Новые зарплаты

В 2022 году ожидается только одно повышение минимальной зарплаты. С 1 января она составит 6 500 грн, а с 1 октября вырастет до 6 700 грн. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в начале 2022 года повышение зарплат врачей.

Как заявил президент, врачи будут получать минимум 20 тыс. грн уже с 1 января. При этом средняя зарплата врача по Украине будет 24 тысяч грн.

Повышение налогов

С 22 января 2022 года в Украине изменится система администрирования налогов. Увеличат налоги, в том числе на подакцизные товары – табак, топливо, алкоголь, и на ресурсные товары.

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Что еще изменится:

введут минимальное налоговое обязательство на землю – 1,4 тыс. грн за каждый гектар в год;

четыре группы плательщиков, которые разводят домашнюю птицу (кроме кур), исключат из плательщиков единого налога;

появится налог в размере 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму более 12 минимальных зарплат;

за продажу второй недвижимости в течение года придется платить налог в размере 5%, а третьего и всех последующих объектов по ставке 18%.

При этом продажа первого объекта недвижимости в течение года налогом не облагается, при условии, что находится в собственности продавца более 3 лет.

Тарифы

С 1 января для украинцев изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии останется прежней, а вот отопление, газ и вода вырастут в цене.

Тарифы изменятся для 45 водоканалов, и самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:

КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн.

В Киеве тарифы на воду возрастут в среднем на 20% и составят около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.

Также установили и новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей:

ЧАО "Гадячгаз";

АО "Закарппатгаз";

ПАО "Лубныгаз";

АО "Николаевгаз";

АО "Тисменицагаз";

АО "Харьковгаз";

АО "Черновцыгаз".

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