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Зеленский подписал "налоговый закон". Какие изменения ждут украинцев

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 17:00
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С января 2022 года в Налоговом кодексе Украины появятся новые изменения – список
Президент подписал "налоговый закон"
Президент подписал "налоговый закон" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5600, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины. Новые правила начнут действовать с 22 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно новым правилам, в Украине изменят систему администрирования налогов, увеличат налоги, в том числе на подакцизные товары – табак, топливо, алкоголь, и ресурсные – железная руда.

Какие еще будут изменения?

  • уменьшат минимальную площадь земли фермерского хозяйства;
  • введут минимальное налоговое обязательство на землю – 1,4 тыс. грн за каждый гектар в год;
  • четыре группы плательщиков, которые разводят домашнюю птицу (кроме кур), исключат из плательщиков единого налога;
  • вводится налог в размере 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму более 12 минимальных зарплат;
  • ограничение и отказ в выезде руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников в случае невыполнения налогового долга;
  • налог на продажу второй недвижимости в течение года установлен в размере 5%, а третьего и всех последующих объектов по ставке 18%; при этом продажа первого объекта недвижимости в течение года налогом не облагается, при условии, что находится в собственности продавца более 3 лет.

Налоговая будет проверять физлиц

В Украине 1 декабря на базе налоговой службы появится подразделение для индивидуальных проверок украинцев на предмет честности уплаты налогов.

Нарушителей, у которых будут серьезно расходиться доходы и расходы, могут заставить объяснить, откуда те взяли деньги или досчитать налоговое обязательство. Пока неизвестно, кого будут проверять в первую очередь.

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