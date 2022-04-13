Євро та злотий влаштували гойдалки – що відбувається з курсом 13 квітня

Розповідаємо, який курс євро та злотого розрахував Національний банк на 13 квітня

Курс євро та злотого знизився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на середу, 13 квітня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

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Згідно з ними, 13 квітня курс євро знизився аж на 12 копійок і становить 31,78 грн. Напередодні, 12 числа, євро, навпаки, дуже сильно стрибнув і становив аж 31,90 грн.

Польський злотий теж взяв курс на зниження після стрибка і впав на 3 копійки – до 6,83 грн.

Курс долара досі залишається замороженим Національним банком станом на 24 лютого 2022 року тобто 29,25 грн/долл.

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Курс долара на чорному ринку

Попри заморожений офіційний курс, на чорному ринку долар продають за зовсім різною ціною.

Останнім часом там курс долара зростає і 12 квітня середнє значення у пропозиціях з продажу склало 32,46 грн/долл., а курс купівлі становить 32,06 грн/долл.

Загалом курс долара на чорному ринку коливається від 32,1 до 34 грн за доллар.

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За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, останнім часом українці більше продають валюту, ніж купують. Позитивне сальдо склало цілих 350 мільйонів доларів.

Однак експерт наголошує, що прихована емісія гривні триває і це може спричинити пришвидшення інфляції восени цього року.

"Сьогодні" також писали, коли Нацбанк розморозить офіційний курс долара, і розповідали, звідки установа планує брати гроші на відновлення України.