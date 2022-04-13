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Евро и злотый устроили качели – что происходит с курсом 13 апреля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 09:38
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Рассказываем, какой курс евро и злотого рассчитал Национальный банк на 13 апреля
Курс евро и злотого снизился
Курс евро и злотого снизился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на среду, 13 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

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Согласно им, 13 апреля курс евро снизился на 12 копеек и составляет 31,78 грн. Накануне, 12 числа, евро наоборот очень сильно подскочил и составил 31,90 грн.

Польский злотый тоже взял курс на понижение после прыжка и упал на 3 копейки до 6,83 грн.

Курс доллара все еще остается замороженным Национальным банком, по состоянию на 24 февраля 2022 года, т.е. 9,25 грн/долл.

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Курс доллара на черном рынке

Несмотря на замороженный официальный курс, на черном рынке доллар продают по совершенно разной цене.

В последнее время там курс доллара растет и 12 апреля среднее значение в предложениях по продаже составило 32,46 грн/долл., а курс покупки составляет 32,06 грн/долл.

В общем, курс доллара на черном рынке колеблется от 32,1 до 34 грн/доллар.

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По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, в последнее время украинцы больше продают валюту, чем покупают. Положительное сальдо составило целых 350 миллионов долларов.

Однако эксперт отмечает, что скрытая эмиссия гривни продолжается и это может привести к ускорению инфляции осенью этого года.

"Сегодня" также писали, когда Нацбанк разморозит официальный курс доллара и рассказывали, откуда учреждение планирует брать деньги на восстановление Украины.

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