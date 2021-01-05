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Мін’юст вирішив долю літака з Книги рекордів Гіннесса

5 січня, 19:53

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Повітряне судно тепер послужить військовим морякам

Держпідприємство "Система електронних торгів арештованим майном" не змогло продати конфіскований за контрабанду сигарет літак Ан-2, тому безкоштовно передало його військовій частини А1688 в Миколаєві.

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Про це повідомила прес-служба ДП СЕТАМ.

Долю "кукурузника" вирішив Рівненський міськвідділ державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Львів).

Тепер повітряне судно, що потрапило до Книги рекордів Гіннесса як літак, який випускається найдовше в світі – 70 років, буде обслуговувати 10-ту морську авіабригаду ВМС ЗСУ, головна спеціалізація якої пошуково-рятувальне забезпечення на морі (тобто, пошук і порятунок людей, суден і кораблів) і підтримка і забезпечення флоту з повітря.

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Нагадаємо, що це вже не перший літак, який віддають безкоштовно. Так, 2017 рокуі Кіровоградська льотна академія отримала пасажирський літак Як-40.

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Раніше сайт "Сьогодні" дізнався у директорів найбільших державних онлайн-аукціонів, як протягом карантину змінювалася кількість клієнтів, на які лоти був більший попит і як проводили торги в умовах епідемії. Детальніше про це читайте в спеціальному матеріалі " "Держаукціони в карантин: авто можуть доставити під ганок, а покупців арештованого майна розсекретили".

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літак ВСУ Мін'юст конфіскат Ан-2 кукурузник аукціони ВМС України СЕТАМ

Джерело: Сьогодні

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