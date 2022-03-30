Заберуть все до останнього? Скільки коштує оренда будинка на Закарпатті

Скільки потрібно заплатити за житло на Закарпатті / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Оренда житла стала актуальною для українців в умовах воєнного стану. Особливим попитом користуються будинки та квартири в західних регіонах країни.

"Сьогодні" розібралися, у скільки обійдеться зняти будинок у Закарпатській області.

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Які є пропозиції

Найдешевший варіант коштує 1 000 грн. Це двоповерховий будинок у Сваляві площею 150 м кв. Проте є нюанс – він недобудований. Всередині немає не тільки меблів, а й не завершені внутрішні роботи.

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За таку ж ціну є інша пропозиція – будинок на 45 м кв. з євроремонтом. У ньому є одна кімната, а опалення – пічне.

У передмісті Ужгорода пропонують двоповерховий будинок на 175 м кв. за 3 000 грн на добу. Як зазначають власники, у ньому є 8 спальних місць, автономне газове опалення, кондиціонер, телевізори, Wifi.

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За 13 297 грн можна зняти будинок в центрі Берегова. Мінімально орендувати його можна на 6 місяців, суму за цей час потрібно виплатити наперед. Будинок розрахований на 4-5 людей.

А от трикімнатний будинок на 24 м кв. можна орендувати за 35 459 грн. Як зазначає власник, у ньому є всі умови.

Далі ціни тільки зростають. Серед пропозицій є двоповерховий будинок в Ужгороді за 44 324 грн, у Рахові за 60 000 грн або ж іще один варіант за 75 000 грн. Також є варіант в Мукачево за 88 648 грн.

Де в Україні стрімко дешевшає оренда житла

"Сьогодні" вже писали, що з початку воєнного стану в Україні ціни на житло знизились у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві та Одесі.

Як пояснили фахівці, у містах, де немає видимих або масштабних руйнувань і немає масового відтоку громадян, вартість оренди в найбільш затребуваному сегменті 1,2-кімнатних квартир площею до 50 кв. м, переважно в кварталах радянської забудови, знизилася в межах 30-50%.

Також ми розповідали, за скільки власники квартир у Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни, та за скільки здати в оренду.

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