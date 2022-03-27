Обдеруть як липку! Скільки коштує оренда готелю на заході України

Під час війни в багатьох українців виникла потреба в тимчасовому житлі чи то за кордоном, чи то на Західній Україні. Переселенцям пропонують в оренду як хостели, так і квартири чи готелі. Останній варіант, згідно з нашими моніторингами цін, обійдеться найдорожче.
"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує оренда готелю на місяць у Львові, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді. Для порівняння ми обрали найближчі дати: 28 березня—28 квітня (на 31 ніч).
Так, пропозицій у Львові доволі багато. Згідно з даними Booking, знайти апартаменти можна як на одного, так і на двох-трьох осіб за різними цінами: в середньому від 30 тис. грн до 60 тис.
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В Івано-Франківську на найближчу дату вдалося знайти лише один варіант готелю.
У Рівному готель можна орендувати за 20-30 тис. грн в місяць.
В Ужгороді на найближчий час нам вдалося знайти лише два варіанти. Один з них — дворівневий люкс за 200 метрів від центру міста, інший — сімейний напівлюкс з трьома спальними місцями за 310 тис. грн в місяць.
Будівельні послуги повертаються
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість компаній, зокрема державних, змушені були припинити надавати свої послуги українцям. Із часом вони адаптувалися до воєнних умов та поступово починають відновлювати роботу.
Відтепер у деяких ЦНАПах можна замовити:
- будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
- подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт;
- реєстрацію декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
Раніше "Сьогодні" розповіли, кому держава під час війни щомісячно допомагатиме фінансово.
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