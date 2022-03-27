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Обдеруть як липку! Скільки коштує оренда готелю на заході України

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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27 березня, 17:28
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Розповідаємо, скільки коштує під час воєнного стану орендувати готель на місяць
Найдорожче вартують готелі Ужгорода
Найдорожче вартують готелі Ужгорода / Фото: Getty Images, booking.com, Колаж: Сьогодні

Під час війни в багатьох українців виникла потреба в тимчасовому житлі чи то за кордоном, чи то на Західній Україні. Переселенцям пропонують в оренду як хостели, так і квартири чи готелі. Останній варіант, згідно з нашими моніторингами цін, обійдеться найдорожче.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує оренда готелю на місяць у Львові, Рівному, Івано-Франківську та Ужгороді. Для порівняння ми обрали найближчі дати: 28 березня—28 квітня (на 31 ніч).

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Так, пропозицій у Львові доволі багато. Згідно з даними Booking, знайти апартаменти можна як на одного, так і на двох-трьох осіб за різними цінами: в середньому від 30 тис. грн до 60 тис.

Готель у Львові
Готель у Львові / Фото: booking.com

Готель у Львові
Готель у Львові / Фото: booking.com

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Готель у Львові
Готель у Львові / Фото: booking.com

Готель у Львові
Готель у Львові / Фото: booking.com

В Івано-Франківську на найближчу дату вдалося знайти лише один варіант готелю.

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Готель в Івано-Франківську
Готель в Івано-Франківську / Фото: booking.com

У Рівному готель можна орендувати за 20-30 тис. грн в місяць.

Готель у Рівному
Готель у Рівному / Фото: booking.com

Готель у Рівному
Готель у Рівному / Фото: booking.com

Готель у Рівному
Готель у Рівному / Фото: booking.com

Готель у Рівному
Готель у Рівному / Фото: booking.com

В Ужгороді на найближчий час нам вдалося знайти лише два варіанти. Один з них — дворівневий люкс за 200 метрів від центру міста, інший — сімейний напівлюкс з трьома спальними місцями за 310 тис. грн в місяць.

Готелі в Ужгороді
Готелі в Ужгороді / Фото: booking.com

Будівельні послуги повертаються

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість компаній, зокрема державних, змушені були припинити надавати свої послуги українцям. Із часом вони адаптувалися до воєнних умов та поступово починають відновлювати роботу.

Відтепер у деяких ЦНАПах можна замовити:

  • будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
  • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
  • подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт;
  • реєстрацію декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Раніше "Сьогодні" розповіли, кому держава під час війни щомісячно допомагатиме фінансово.

Також ми писали, що в Україні вигадали спосіб боротьби з цінами на оренду.

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