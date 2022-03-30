Заберут все до последнего? Сколько стоит аренда дома на Закарпатье

Сколько нужно заплатить за жилье на Закарпатье / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Аренда жилья стала актуальной для украинцев в условиях военного положения. Особым спросом пользуются дома и квартиры в западных регионах страны.

"Сегодня" разобрались, во сколько обойдется снять дом в Закарпатской области.

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Какие есть предложения

Самый дешевый вариант стоит 1 000 грн. Это двухэтажное здание в Сваляве площадью 150 м кв. Однако есть нюанс – он недостроен. Внутри нет не только мебели, но и не завершены внутренние роботы.

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За такую же цену есть другое предложение – здание на 45 м кв. с евроремонтом. В нем есть одна комната, а отопление – печное.

В пригороде Ужгорода предлагают двухэтажное здание на 175 м кв. за 3 000 грн в сутки. Как отмечают владельцы, в нем 8 спальных мест, автономное газовое отопление, кондиционер, телевизоры, Wifi.

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За 13 297 грн можно снять дом в центре Берегово. Минимально арендовать его можно на 6 месяцев, сумму за это время нужно выплатить заранее. Дом рассчитан на 4-5 человек.

А вот трехкомнатный дом на 24 м кв. можно арендовать за 35 459 грн. Как отмечает владелец, в нем есть все условия.

Дальше цены только растут. Среди предложений есть двухэтажный дом в Ужгороде за 44 324 грн, в Рахове за 60 000 грн или еще один вариант за 75 000 грн. Также есть вариант в Мукачево за 88 648 грн.

Где в Украине стремительно дешевеет аренда жилья

"Сегодня" уже писали, что с начала военного положения в Украине цены на жилье снизились в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе.

Как пояснили специалисты, в городах, где нет видимых или масштабных разрушений и нет массового оттока граждан стоимость аренды в наиболее востребованном сегменте 1,2-комнатных квартир площадью до 50 кв. м, преимущественно в кварталах советской застройки, снизилась в пределах 30–50%.

Также мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны, и за сколько сдать в аренду.

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