Час розплати прийшов? Ще одна країна ЄС передасть Україні заморожені активи РФ

Кошти підуть на відновлення України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ірландія передасть Україні заморожені російські активи та приєднається до повоєнного відновлення України. Власне, кошти і підуть на ці потреби.

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк після зустрічі з ірландським міністром з питань будівництва та членом парламенту Дарра О'Брайєном.

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"На сьогоднішній день підтримка Ірландії для України відчутна та суттєва, за що ми дуже вдячні. Не здивуюся, якщо скоро ця країна оголосить про "шефство" над відновленням якогось українського міста", – зазначила вона.

"Деякі країни-члени ЄС запропонували накладати арешт на активи, які були заморожені в рамках ситуації в Україні, та використовувати їх у тому числі для відновлення України. Я відкритий до цієї пропозиції", – цитує міністра закордонних справ Саймона Ковені Irish Times.