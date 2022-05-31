Компенсацию за жилье смогут получить еще больше украинцев – что изменилось

Народная депутат рассказала, что произойдет сразу после принятия закона о выплате компенсации

Заявки на компенсацию за жилье может подавать еще больше людей / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине расширили список тех, кто может предоставить информацию о своем разрушенном или поврежденном имуществе, хотя закон про выплату компенсации пока не принят.

Об этом заявила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

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По ее словам, сразу после принятия закона все граждане, жилье которых пострадало из-за войны войны, получат компенсацию.

"Отныне подать заявку могут не только физические лица, но и юридические или их наследники или правопреемники. То есть, не только фактические хозяева недвижимости, но и потенциальные собственники – те, кто не успел оформить право на недвижимость или только инвестировал средства в строительство", – пояснила нардеп.

Шуляк подчеркнула, что о повреждениях или разрушениях могут сообщать владельцы недвижимости или заказчики строительства, а также члены жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили жилье, но еще не оформили на него право собственности.

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Заявления могут подаваться даже наследниками всех категорий заявителей.

"На сегодняшний день более 424 тыс. человек потеряли жилье или нуждаются в помощи в ремонте, однако заявки на компенсацию все еще поступают. Мы найдем возможность каждому помочь", – пообещала Шуляк.

Компенсация за еще один вид недвижимости

Недавно в специальный реестр поврежденного жилья разрешили вносить даже объекты. незавершенного строительства , однако при условии, что вы имеете на него разрешительную документацию.

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Внесение информации о поврежденных объектах в этот реестр необходимо, чтобы потом человек смогл получить за него компенсацию.

Кабмин также разрешил по-другому фиксировать факт разрушенного и поврежденного жилья. Теперь не обязательно предоставлять фото или видео, можно воспользоваться спутниковыми снимками, подтверждающие этот факт.

"Сегодня" раньше писали, смогут ли украинцы с разрушенным жильем получить квартиру в другом городе и рассказывали, как получить компенсацию предпринимателям за ущерб во время войны.