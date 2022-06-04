Время расплаты пришло? Еще одна страна ЕС передаст Украине замороженные активы РФ

Средства пойдут на восстановление Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ирландия передаст Украине замороженные российские активы и присоединится к послевоенному восстановлению Украины. Собственно, деньги и пойдут на эти нужды.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк после встречи с ирландским министром по вопросам строительства и членом парламента Дарра О'Брайеном.

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"На сегодняшний день поддержка Ирландии для Украины ощутима и существенна, за что мы очень благодарны. Не удивлюсь, если скоро эта страна объявит о "шефстве" над восстановлением какого-то украинского города" , – отметила она.

"Некоторые страны-члены ЕС предложили накладывать арест на активы, замороженные в рамках ситуации в Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению", – цитирует министра иностранных дел Саймона Ковени Irish Times.