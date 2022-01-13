Вода, газ чи світло? Які комунальні послуги в Україні здорожчають найбільше

Вартість комунальних послуг у 2022 році зросте / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Вартість комунальних послуг, попри обіцянки, зросла вже з 1 січня 2022 року.

"Сьогодні" дізнався, скільки платитимуть за комуналку українці цьогоріч.

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Так, наприклад, ціна газу за річними тарифами до кінця опалювального сезону не зростатиме, натомість за блакитне паливо українці платитимуть все одно більше. З тарифами на воду подібна історія — НКРЕКП дозволила підвищити її вартість.

Газ

В Україні до кінця опалювального сезону діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн./куб. Тож до квітня 2022 року, наприклад, клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "Фіксований" платитимуть 7,96 гривні за один кубометр.

Проте НКРЕКП встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

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Високі тарифи на послуги із розподілу газу з 1 січня встановили на рівні:

для споживачів ПАТ "Гадячгаз", АТ "Закарппатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз" 1,99 грн/куб. м на місяць;

на місяць; для АТ "Київгаз" – 0,32;

АТ "Харківміськгаз" – 0,43;

ПАТ "Кременчукгаз" – 0,46;

АТ "Криворіжгаз" – 0,53;

АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

З 1 травня вартість газу буде переглянута, оскільки саме тоді закінчиться термін дії зафіксованих на рік тарифів.

Нові травневі ціни на газ залежатимуть від ситуації на ринках у Європі, оскільки Україна інтегрована до загальноєвропейського газового ринку. А там є передумови подорожчання газу. Водночас деякі аналітики кажуть, що до літа ціни на енергоносії підуть на спад.

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Світло

З тарифами на електроенергію та ж ситуація: її вартість до квітня 2022 року не зросте. Бо з 1 жовтня 2021 року Кабмін "заморозив" тариф на електроенергію для українців.

Встановлено такі ціни:

для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт*год.

Натомість експерти прогнозують зростання вартості електроенергії у 2022 році. Адже вартість повинна бути на економічно обгрунтованому рівні.

Вода

НКРЕКП дозволила підвищити тарифи на воду для 45 водоканалів у 2022 році.

Найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн.

У столиці тарифи на воду зросли в середньому на 20% і становлять близько 30,38 грн за 1 кубометр з ПДВ.

Чому тарифи збільшаться?

В Україні з 1 грудня зріс прожитковий мінімум. А з ним і мінімальна зарплата, яка становить 6500 грн, а з 1 жовтня 2022 року цей показник буде 6700 грн. Наразі комунальним підприємствам доводиться більше грошей витрачати на виплати своїм працівникам.

На думку експертів, через підвищення мінімалки облгаззбутам та іншим компаніям, які виробляють і поставляють тепло, доведеться підняти ціни на послуги.

Ще однією причиною підвищення може стати обслуговування інфраструктури підприємств (ремонти та модернізації котелень, мереж тощо) та витрати на паливо.

Поряд зі зростанням вартості комунальних послуг влада обіцяє і підвищення зарплати медикам та освітянам.

Раніше ми писали, скільки разів українцям підвищать пенсії. Зауважимо,що перша індексація відбудеться вже 1 березня.