Вода, газ или свет? Какие коммунальные услуги в Украине подорожают больше всего

Стоимость коммунальных услуг в 2022 году возрастет / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Стоимость коммунальных услуг, несмотря на обещания власти, выросла уже с 1 января 2022 года.

"Сегодня" узнал, сколько будут платить за коммуналку украинцы в этом году.

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Да, например, цена газа по годовым тарифам до конца отопительного сезона не будет расти, но за голубое топливо украинцы будут платить все равно больше. С тарифами на воду подобная история — НКРЭКУ позволила повысить ее стоимость.

Газ

В Украине до конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн/куб. Так что до апреля 2022 года, например, клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксованный" будут платить 7,96 гривни за один кубометр.

Однако НКРЭКУ установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

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Высокие тарифы на услуги по распределению газа с 1 января установили на уровне:

для потребителей ПАО "Гадячгаз", АО "Закарппатгаз", ПАО "Лубнигаз", АО "Николаевгаз", АО "Тысменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз" 1,99 грн/куб. м на месяц;

на месяц; для АО "Киевгаз" – 0,32 грн;

АО "Харьковгоргаз" – 0,43 грн;

ПАО "Кременчуггаз" – 0,46 грн;

АО "Криворожгаз" – 0,53 грн;

АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн/куб. м.

С 1 мая стоимость газа будет пересмотрена, так как именно тогда истечет срок действия зафиксированных на год тарифов.

Новые майские цены на газ будут зависеть от ситуации на рынках в Европе, так как Украина интегрирована в общеевропейский газовый рынок. А там есть предпосылки для подорожания газа. В то же время некоторые аналитики говорят, что к лету цены на энергоносители пойдут на спад.

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Свет

С тарифами на электроэнергию та же ситуация: ее стоимость до апреля 2022 года не вырастет, ибо с 1 октября 2021 года Кабмин "заморозил" тариф на электроэнергию для украинцев.

Установлены следующие цены:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч на месяц — 1,68 грн. за 1 кВт*ч.

В то же время эксперты прогнозируют рост стоимости электроэнергии в 2022 году. Ведь цена должна быть на экономически обоснованном уровне.

Вода

НКРЭКУ позволила повысить тарифы на воду для 45 водоканалов в 2022 году.

Самые большие тарифы для бытовых потребителей установлены для клиентов:

КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн.

В столице тарифы на воду выросли в среднем на 20% и составляют около 30,38 грн за 1 кубометр с НДС.

Почему тарифы увеличатся?

В Украине с 1 декабря 2021 года вырос прожиточный минимум. А с ним и минимальная зарплата, которая составляет 6500 грн, а с 1 октября 2022 данный показатель будет 6700 грн. Пока коммунальным предприятиям приходится больше денег тратить на выплаты своим работникам.

По мнению экспертов, из-за повышения минималки облгазсбытам и другим компаниям, производящим и поставляющим тепло, придется поднять цены на услуги.

Еще одной причиной повышения может стать обслуживание инфраструктуры предприятий (ремонты и модернизации котельных, сетей и т. д.) и расходы на топливо.

Наряду с ростом стоимости коммунальных услуг власти обещают и повышение зарплаты медикам и педагогам.

Раньше мы писали, сколько раз украинцам повысят пенсии. Отметим, что первая индексация состоится уже 1 марта.