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Заплатим больше! Сколько налогов будут забирать в украинцев из зарплаты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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6 января, 14:16
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Налоги на зарплаты в 2022 году (в сравнении с прошлым годом) вырастут
В 2022 году будут отчислять больше, чем в 2021 году
В 2022 году будут отчислять больше, чем в 2021 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 декабря 2021 года налоги на зарплату изменились вместе с повышением минимальной заработной платы.

"Сегодня" поможет вам разобраться, на что идет часть от заработанных вами средств.

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Напомним, что до 1 декабря, когда "минималка" украинцев была 6000 грн, налоги достигали 1170 грн, отныне отчисления (с "минималкой" 6500 грн) составляют 1267,5 грн.

Когда минимальную зарплату повысят (с октября 2022 года), и она будет 6700 грн, украинцы будут платить 1306,5 грн налогов.

За что отнимают?

Возьмем к примеру мнимую выписку из зарплаты украинца Богдана, получающего "минималку". "На руки" он получает с вычетом:

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1. НДФЛ (налога на доходы физических человек). Составляет он 18%:

  • до 1 декабря 2021 у Богдана высчитывали 1080 грн (6000*0,18=1800);
  • с 1 декабря 2021 года у него отнимают 1170 грн (6500*0,18=1170);
  • с 1 октября 2022 будут забирать 1206 грн (6700*0,18=1206).

2. Военного сбора (ВЗ). Составляет он 1,5%:

  • до 1 декабря 2021 года высчитывали 90 грн (6000*0,015=90);
  • с 1 декабря 2021 забирают 97,5 грн (6500*0,015=97,5);
  • с 1 октября 2022 будут отнимать 100,5 грн (6700*0,015=100,5).

3. НДФЛ и ВЗ вместе:

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  • с 1 декабря по 30 сентября вычеты в общей сложности составят 1 267,5 грн;
  • с 1 октября 2022 года — 1 306,5 грн

Напомним, что и размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических человек-предпринимателей тоже привязан к "минималке", и с 1 декабря 2021 года он вырос на 110 грн и составляет 1430 грн (22% от минимальной зарплаты).

Зарплаты педагогов вырастут

Некоторые учителя в 2022 году будут получать больше.

В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования. Так что для многих учителей зарплата не изменится.

На 10% вырастет зарплата в:

  • педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
  • педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
  • педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;
  • педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.

На 20% вырастет зарплата в:

  • педагогических работников в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа

На 25% вырастет зарплата:

  • в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах).

На 30% вырастет зарплата:

  • в специализированных домах ребенка, в детских домах.

Доплаты также вырастут и за классное руководство:

  1. На 20% больше оклада будут получать учителя 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования.
  2. На 25% больше оклада будут получать учителя 5-11 (12) классов в заведениях общего среднего образования.
  3. На 20% больше получат преподаватели в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

К слову, в Украине вырастет спрос на одну деятельность. Она станет очень популярной в 2022 году.

Раньше мы рассказывали, что изменится для украинских ФЛП в 2022 году и за что работодателей будут наказываться огромными штрафами.

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