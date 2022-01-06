Заплатим больше! Сколько налогов будут забирать в украинцев из зарплаты

С 1 декабря 2021 года налоги на зарплату изменились вместе с повышением минимальной заработной платы.
"Сегодня" поможет вам разобраться, на что идет часть от заработанных вами средств.
Напомним, что до 1 декабря, когда "минималка" украинцев была 6000 грн, налоги достигали 1170 грн, отныне отчисления (с "минималкой" 6500 грн) составляют 1267,5 грн.
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Когда минимальную зарплату повысят (с октября 2022 года), и она будет 6700 грн, украинцы будут платить 1306,5 грн налогов.
За что отнимают?
Возьмем к примеру мнимую выписку из зарплаты украинца Богдана, получающего "минималку". "На руки" он получает с вычетом:
1. НДФЛ (налога на доходы физических человек). Составляет он 18%:
- до 1 декабря 2021 у Богдана высчитывали 1080 грн (6000*0,18=1800);
- с 1 декабря 2021 года у него отнимают 1170 грн (6500*0,18=1170);
- с 1 октября 2022 будут забирать 1206 грн (6700*0,18=1206).
2. Военного сбора (ВЗ). Составляет он 1,5%:
- до 1 декабря 2021 года высчитывали 90 грн (6000*0,015=90);
- с 1 декабря 2021 забирают 97,5 грн (6500*0,015=97,5);
- с 1 октября 2022 будут отнимать 100,5 грн (6700*0,015=100,5).
3. НДФЛ и ВЗ вместе:
- с 1 декабря по 30 сентября вычеты в общей сложности составят 1 267,5 грн;
- с 1 октября 2022 года — 1 306,5 грн
Напомним, что и размер единого социального взноса (ЕСВ) для физических человек-предпринимателей тоже привязан к "минималке", и с 1 декабря 2021 года он вырос на 110 грн и составляет 1430 грн (22% от минимальной зарплаты).
Зарплаты педагогов вырастут
Некоторые учителя в 2022 году будут получать больше.
В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования. Так что для многих учителей зарплата не изменится.
На 10% вырастет зарплата в:
- педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
- педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
- педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;
- педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.
На 20% вырастет зарплата в:
- педагогических работников в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа
На 25% вырастет зарплата:
- в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах).
На 30% вырастет зарплата:
- в специализированных домах ребенка, в детских домах.
Доплаты также вырастут и за классное руководство:
- На 20% больше оклада будут получать учителя 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования.
- На 25% больше оклада будут получать учителя 5-11 (12) классов в заведениях общего среднего образования.
- На 20% больше получат преподаватели в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.
К слову, в Украине вырастет спрос на одну деятельность. Она станет очень популярной в 2022 году.
Раньше мы рассказывали, что изменится для украинских ФЛП в 2022 году и за что работодателей будут наказываться огромными штрафами.