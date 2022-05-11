У скільки обійдеться "красиве" життя в Італії — вартість продуктів, житла та транспорту

Скільки коштує місяць життя в Італії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в державі змусила українців шукати прихистку в Європі чи далеко за океаном. Однією з таких країн є Італія, це, правда, наразі не такий популярний напрямок, як Польща, однак чимало наших громадян виїхало саме туди у пошуках кращого життя. Здебільшого, це (як було і до війни) жінки.

Тож сайт "Сьогодні" розповість, скільки коштує місяць життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками TravelTables, загальна вартість проживання в Італії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 1348 доларів (орієнтовно 40,4 тис. грн за курсом 11 травня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Як і в Канаді, про яку ми розповідали раніше, вартість продуктів в Італії доволі висока. Для порівняння вартості ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів в Італії TravelTables та оновлені травневі дані Мінфіну.

Порівняльна таблиця вартості продуктів в Італії та Україні Продукт Ціна продукту в Італії Ціна продукту в Україні Молоко, 1 л 36,47 грн 32,90 грн Буханець білого хліба 47,73 грн 22,70 грн Білий рис, 1 кг 62,21 грн 53,03 грн Яйця, 10 шт 65,9 грн 31 грн Твердий сир, 1 кг 361,73 грн 305,90 грн Філе куряче, 1 кг 257,15 грн 119,90 грн Яловича вирізка, 1 кг 475,96 грн 239,48 грн Яблука, 1 кг 55,77 грн 13,09 грн Банани, 1 кг 53,90 грн 47,90 грн Картопля, 1 кг 37,81 грн 11,88 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок в Італії в середньому коштує 164 грн, пляшка вина — 158 грн.

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Чашка капучино в кафе обійдеться вам у 42 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 476 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb. Також можна пошукати варіанти на сайті Idealista.

Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Італії, то можемо сказати:

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однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 17,9 тис. грн;

однокімнатна квартира далі від центру — 13,8 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста — 30,9 тис. грн;

трикімнатна далі від центру — орієнтовно 22,9 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Римі на прикладі. За даними Airbnb, вартість оренди тут далеко недешева. Знайти житло на одного дешевше 1000 дол. буде на сервісі проблематично.

Вартість оренди

Комунальні послуги коштують у середньому 4,7 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Одноразовий квиток на громадський транспорт коштуватиме в еквіваленті 47,73 грн, проїзний на місяць — 1,1 тис. грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 158 грн, кожен наступний кілометр — 47,73 грн. Вартість 1 л бензину — 46,39 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 5,36 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 852 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайтах Jooble, lavoronelturismo.it, jobintourism.it, lavoroturismo.it, formazioneturismo.com, aeroviaggi.it.

Наразі в Італії пропонують такі вакансії для українців:

покоївка (899 євро або 29,6 грн);

хостес в клуб (2 тис. євро або більше 66 тис. грн);

водій міжнародних перевезень (2100 євро або понад 69 тис. грн), саме цих вакансій чимало;

електрик (до 9 євро в годину або 300 грн).

За рівнем зарплат Італія знаходиться на 12-му місці серед країн ЄС та на 28-му у світі. За даними за 2021 рік, найнижчі зарплати в країні становили близько 800 євро на місяць, найвищі – 16 000 євро.

Допомога біженцям в Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підписав указ, згідно з яким, біженці з України зможуть отримати дозвіл на проживання в Італії впродовж 12 місяців, що забезпечить доступ до освіти, ринку праці, медпослуг та деяких соціальних пільг.

Таким чином поліцейські управління отримають право видавати українцям дозвіл на проживання.

Керівник цивільного захисту Фабриціо Курсіо також підписав контракт зі спеціальним фондом, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

Для отримання грошової допомоги спочатку необхідно оформити запит на Дозвіл на проживання за програмою тимчасового захисту. Це потрібно зробити в управлінні поліції –у відділі Імміграційної служби – за місцем вашого розташування.

Для виплати допомоги на один місяць необхідно мати розташування у житлі, знайденому вами самостійно, а не наданому державою. Загальна тривалість проживання має становити щонайменше 10 днів упродовж одного місяця. За цієї умови ви можете подати запит на виплату допомоги на три місяці.

Датою для початку виплати допомоги буде вважатися дата, зазначена у довідці про запит на Дозвіл на проживання для тимчасового захисту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині, Болгарії, Чехії і Канаді.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.