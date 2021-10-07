В Україні стартував опалювальний сезон: кому вже стало тепліше

Опалювальний сезон почнеться, якщо протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 7 жовтня стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Також тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери Харкова.

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Згідно з прогнозом погоди, найближчими днями в Україні прогнозують заморозки, а вдень температура повітря в середньому буде +8...+10 градусів. При такій погоді в будинках ще більше похолодає, значить, доведеться ввімкнути опалення і в житлових будинках. Адже раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що якщо протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла, то в країні почнеться опалювальний сезон.

Скільки коштує газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

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Високі ціни і у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф в Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

На сьогодні до підземних сховищ закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.

Меморандум з "Нафтогазом"

Між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум.

Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не зростатимуть.

Розпочати опалювальний сезон планують тоді, коли середньодобова температура в країні три дні поспіль утримуватиметься нижче восьми градусів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, газова криза в Європі вплине на весь світ, але в України є ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.

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