У "Приват24" стався збій

Читачі повідомили про проблеми із додатком / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У програмі мобільного банкінгу "Приват24" стався збій. Користувачі не можуть авторизуватися та зайти до програми, водночас сайт ПриватБанку продовжує працювати.

Про це повідомляють користувачі з України.

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Під час спроби зайти в програму клієнт отримує таке повідомлення: "Шановний клієнте, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".

Нові картки ПриватБанку

31 березня прессекретар ПриватБанку Олег Серга показав новий дизайн віртуальних карток, створених для підтримки українських міст-героїв, які найбільше потерпають від російських загарбників.

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У додатку можна змінити дизайн своєї картки на патріотичний, присвячений обложеному окупантами Маріуполю, а також Харкову, Києву, Чернігову та ін.

Також можна вибрати гасло, не прив'язане до назви міста: "Дорогенькі, тримаємося. Уже скоро – наша перемога".

Обкладинки доступні лише для віртуальних карток, і можна змінити їх у налаштуваннях програми. Це не перший випадок випуску банком тематичних обкладинок. 17 березня Monobank запропонував прикрасити віртуальні картки зображеннями Зеленського, Віталія Кіма та Арестовича.

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"Сьогодні" також писали, який курс долара виставив ПриватБанк і як зняти готівку через ПриватБанк у касі супермаркету.