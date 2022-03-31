В "Приват24" произошел сбой

Читатели сообщили о проблемах с приложением / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В приложении мобильного банкинга "Приват24" произошел сбой. Пользователи не могут авторизироваться и зайти в приложение, в тоже время сайт ПриватБанка продолжает работать.

Об этом сообщают пользователи в Украине.

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При попытке зайти в приложение клиент получает такое сообщение: "Уважаемый клиент, просим прощение за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".

Новые карты ПриватБанка

31 марта пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга показал новые дизайны виртуальных карт, которые были созданы для поддержки украинских городов-героев, которые больше всего страдают от действий российских захватчиков.

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В приложении можно сменить дизайн своей карты на один из патриотических лозунгов про Мариуполь, который осажден оккупантами, Харьков, Киев, Чернигов и другие.

Также можно выбрать лозунг не привязанный к названию города: "Дорогие, держимся. Уже скоро – наша победа".

Обложки доступны только для виртуальных карт и сменить их можно в настройках приложения. Это не первый случай выпуска банком тематических обложек. 17 марта Monobank предложил украсить виртуальные карты изображениями Зеленского, Виталия Кима и Арестовича.

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"Сегодня" также писали, какой курс доллара выставил ПриватБанк, и рассказывали, как снять наличные через ПриватБанк в кассе супермаркета.