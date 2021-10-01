В "Дії" з'являться нові функції: що ще буде доступно для українців

В "Дії" з'являться сповіщення про судові засідання / Фото: Колаж: Сьогодні

На порталі "Дія" з'являться нові сервіси. Серед них можливість отримання електронного судового рішення, яке можна буде затверджувати чи подавати до органів державної влади в електронному форматі.

Про це заявила керівник проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України Оксана Литвинова на "Х Щорічному судовому форумі".

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За її словами, з'являться такі нові сервіси:

можливість сплати штрафу за постановою про адміністративне правопорушення;

отримання повідомлення про судове засідання, в якому громадянин бере участь;

отримання електронного судового рішення.

Реєстрація шлюбу не виходячи з дому

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

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Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", – сказав Шмигаль.

До того ж, зазначив прем'єр, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

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