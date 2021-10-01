В "Дії" появятся новые функции: что еще будет доступно украинцам

В "Дії" появятся оповещения о судебных заседаниях / Фото: Коллаж: Сегодня

На портале "Дія" появятся новые сервисы. Среди них возможность получения электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате.

Об этом заявила руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксана Литвинова на "Х Ежегодном судебном форуме".

Реклама

По ее словам, появятся такие новые сервисы:

возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении;

получение сообщения о судебном заседании, в котором гражданин участвует;

получение электронного судебного решения.

Регистрация брака не выходя из дома

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

Реклама

Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства.

"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, отметил премьер, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

Ранее мы писали: