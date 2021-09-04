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Американская транспортная компания Lyft может приоединиться к "Дія.City"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 17:52
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Lyft – одна из крупнейших транспортных компаний мира на сегодня
Компания открывает центр исследований и разработки в Киеве / Фото: коллаж "Сегодня"
Компания открывает центр исследований и разработки в Киеве / Фото: коллаж "Сегодня"

Одна из крупнейших транспортных компаний мира американская Lyft рассматривает возможность присоединения к налоговому режиму "Дія.City".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Именно талант наших инженеров и стремительная цифровизация нашего государства способствовали решению Lyft открыть R&D-центр в Украине. Мы гордимся тем, что такие инновационные компании, как Lyft, отмечают высокую квалификацию украинских IT-специалистов и высокоразвитый IT-сектор. Мы хотим, чтобы в Украине заходили все больше технологических компаний. Именно для этого мы запускаем Дія City – специальный правовой режим и одну из лучших налоговых систем для IT в мире", – отметил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что сейчас компания рассматривает возможность вступить в "Дія.City". В то же время, в ведомстве напомнили, что после запуска Дия.City ожидается рост IT-отрасли с 6 млрд долларов в 16,5 млрд долларов в 2025 году.

Что известно о компании?

Lyft – одна из крупнейших транспортных компаний мира на сегодня. Ранее в этом году они продали подразделение по разработке беспилотных автомобилей компании Toyota за $ 550 млн.

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Компания открывает центр исследований и разработки в Киеве. Украинский R&D-центр будет заниматься исследованием и разработкой продуктов и станет одним из крупнейших в Европе.

Нагадаємо, що український COVID-сертифікат діє за кордоном. Український журналіст, перебуваючи на території Франції, перевірив, чи все працює.

Також "Дія" дозволить відкривати кафе і салони краси онлайн. В Україні запускають експериментальний проєкт "е-Підприємець", спрямований на розвиток малого бізнесу.

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