Регистрация брака не выходя из дома – в "Дії" появится новая услуга

В правительстве рассказали, что оплатить административный сбор можно будет онлайн

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через "Дію". Коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія".

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Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства.

"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", – сказал Мыгаль.

Кроме того, отметил премьер, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

Премьер не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.

Жизнь без бумажной волокиты

Приложением "Дія" пользуются шесть миллионов украинцев, сервисом еМалятко – 86% родителей, а 60% бизнеса в Украине открывается онлайн. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что удалось сделать ведомству в борьбе с бумажной волокитой.

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Статистика от Минцифры:

Приложением пользуются более шести миллионов украинцев, а порталом – более пяти миллионов жителей страны; 60% бизнеса в Украине открывается онлайн; Сервисом еМалятко пользуются 86% родителей; Почти 400 тысяч украинцев сгенерировали свою защищенную подпись в "Дія.Пидпис" за четыре месяца; Ежедневно в приложении происходит более 10 тысяч операций ("шеринг" и валидация цифровых документов).

"Это настоящая цифровая революция, которая убивает бюрократических монстров и ломает старую систему. И действительно работает для людей, а не для галочки", – уверяет Федоров.

Запуск электронного документооборота

Государственный документооборот – еще один генератор тысяч тонн бумаги, говорит Федоров. По его словам, уже более 1,5 миллиона раз украинцы воспользовались электронными услугами в действии.

"Открытие ЧП, некоторые строительные услуги уже работают автоматически. А услуга по получению материальной помощи ФОПами и наемными работниками вообще была создана по принципу digital first и содержала только одно поле. Вводите номер вашего счета – и это все. Именно такими должны быть государственные услуги, а не просто оцифрованными формами", – считает министр.

На данном этапе Минцифры работает над:

пенсией;

субсидиями;

социальной помощью;

налоговыми и строительными услугами;

комплексной услугой для предпринимателей вроде еМалятко;

совершенствует прописку и делает ее доступной для жителей всех общин Украины.

Напомним, что украинский COVID-сертификат действует за границей. Украинский журналист находясь на территории Франции, проверил все ли работает.

Также "Дія" разрешит открывать кафе и салоны красоты онлайн. В Украине запускают экспериментальный проект "е-Предприниматель", направленный на развитие малого бизнеса.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: