"Укрзалізниця" показала нові вагони з камерами, а в Мінфіні розповіли про пенсії – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

На столичному Центральному залізничному вокзалі відбулася презентація нових вагонів, а глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів, що Україна наполягатиме на санкціях США проти Nord Stream 2 AG, якщо в Німеччині проігнорують порушення європейського законодавства.

В "Нафтогазі" висловилися про "Північний потік – 2"

Як заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, запуск російського газопроводу "Північний потік – 2" суперечить європейському законодавству, яке вимагає розмежувань бізнесу з видобутку та постачання газу від діяльності з транспортування магістральними трубопроводами.

За його словами, якщо в Німеччині "закриють очі" на порушення європейського законодавства, Україна буде наполягати на санкціях США проти Nord Stream 2 AG, який на 100% належить російському "Газпрому".

Для переселенців продовжили дію платіжних карток

Державний Ощадбанк прийняв рішення про продовження терміну дії платіжних карток для внутрішньо переміщених осіб. Це стосується ВПЛ, які користуються тарифним пакетом "Мій рахунок".

Термін дії таких карток мав закінчитися під час карантину. Проте 1 жовтня 2021 року вони не блокуватися банком.

Зараз триває випуск нових карток. У банку говорять, що за графіком. Якщо клієнт банку отримав SMS про готовність нової карти, але не може її забрати у відділенні, він може й надалі розраховуватися старої карткою до 1 жовтня 2021 року.

"Укрзалізниця" показала нові вагони

"Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. На виставці показали перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від Крюківського заводу:

Пасажирам обіцяють: пеленальні столики, блокування дверей купе з сигналізацією, чотири розетки, вісім портів USB в кожному купе.

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Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер:

Пояснення голови Мінфіну про пенсії

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про сорокарічних українців, які можуть не розраховувати на пенсії.

За словами Марченка, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – рости. Тобто існує ризик того, що на одного працюючого українця буде припадати кілька пенсіонерів. Тому, каже міністр, ті, кому зараз 40 років, вже мають думати про пенсійні накопичення.

Швейцарський потяг Stadler FLIRT в Україні

"Укрзалізниця" почала тестувати потяг Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.

Потяги такого класу компанія планує використовувати на маршрутах приміського сполучення в Києві, Дніпрі, Харкові в межах проєкту City Express, який є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Перші потяги "Укрзалізниця" планує отримати і запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року.

Нагадаємо, в межах президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка.