Будемо наполягати на санкціях: в "Нафогазі" висловилися про "Північний потік – 2"

Як заявив глава правління НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко, Україна буде просити США про санкції проти газопроводу, якщо в Німеччині "закриють очі" на порушення

Вітренко прокоментував запуск "Північного потоку - 2". Колаж "Сьогодні"

Запуск російського газопроводу "Північний потік – 2" суперечить європейському законодавству, яке вимагає розмежувань бізнесу з видобутку та постачання газу від діяльності з транспортування магістральними трубопроводами.

Реклама

Як заявив глава правління НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко, сертифікація оператора "Північного потоку – 2" компанії Nord Stream 2 AG неможлива в рамках європейського законодавства.

За його словами, якщо в Німеччині "закриють очі" на порушення європейського законодавства, Україна буде наполягати на санкціях США проти Nord Stream 2 AG, який на 100% належить російському "Газпрому".

"Тому що це буде порушенням спільної заяви США і Німеччини. І ми будемо наполягати на санкціях", – підкреслив Вітренко.

За його словами, розмежування бізнесу з видобутку та постачання газу від діяльності з транспортування магістральними трубопроводами потрібно для запобігання монопольних зловживань і маніпуляцій.

"Північний потік – 2" програв суд в Німеччині

Реклама

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

Санкції через "Північного потоку – 2"

США ввели нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до газопроводу "Північний потік – 2".

За даними агентства Bloomberg, обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Також, як пише агентство, під санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2", якщо РФ почне використовувати його в якості зброї. Канцлер Німеччини також виступила і за швидке продовження угоди про транзит газу через Україну на строк після 2024 року.