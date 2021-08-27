"Укрзализныця" показала новые вагоны с камерами, а в Минфине рассказали о пенсиях – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

"УЗ" представила новые вагоны, а в Минфине рассказали о пенсиях. Коллаж: "Сегодня"

На столичном Центральном железнодорожном вокзале состоялась презентация новых вагонов, а глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко рассказал, что Украина будет настаивать на санкциях США против Nord Stream 2 AG, если в Германии проигнорируют нарушения европейского законодательства.

В "Нафтогазе" высказались о "Северном потоке – 2"

Как заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, запуск российского газопровода "Северный поток – 2" противоречит европейскому законодательству, которое требует разграничений бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами.

По его словам, если в Германии "закроют глаза" на нарушения европейского законодательства, Украина будет настаивать на санкциях США против Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

Для переселенцев продлили действие платежных карт

Государственный Ощадбанк принял решение о продлении срока действия платежных карт для внутренне перемещенных лиц. Это касается ВПЛ, которые пользуются тарифным пакетом "Мой счет".

Срок действия таких карт должен был закончиться во время карантина. Однако 1 октября 2021 года они не будут блокироваться банком.

Сейчас же идет выпуск новых карт. В банке говорят, что по графику. Если клиент банка получил SMS о готовности новой карты, но не может ее забрать в отделении, он может и дальше рассчитываться старой карточкой до ​​1 октября 2021 года.

"Укрзализныця" показала новые вагоны

"Укрзализныця" представила обновление подвижного состава. На выставке показали первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского завода:

Пассажирам обещают: пеленальные столики, блокировку дверей купе с сигнализацией, четыре розетки, восемь портов USB в каждом купе.

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Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер:

Объяснение главы Минфина о пенсиях

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о сорокалетних украинцах, которые могут не рассчитывать на пенсии.

По словам Марченко, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. То есть существует риск того, что на одного работающего украинца будет приходиться несколько пенсионеров. Поэтому, говорит министр, тем, кому сейчас 40 лет, уже должны думать о пенсионных накоплениях.

Швейцарский поезд Stadler FLIRT в Украине

"Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.

Поезда такого класса компания планирует использовать на маршрутах пригородного сообщения в Киеве, Днепре, Харькове в рамках проекту City Express, который является частью программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Первые поезда "Укрзализныця" планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года.

Напомним, в рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко.