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Будем настаивать на санкциях: в "Нафогазе" высказались о "Северном потоке – 2"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
27 августа, 11:29
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Как заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко, Украина будет просить США о санкциях против газопровода, если в Германии "закроют глаза" на нарушения
Витренко прокомментировал запуск "Северного потока - 2". Коллаж "Сегодня"
Витренко прокомментировал запуск "Северного потока - 2". Коллаж "Сегодня"

Запуск российского газопровода "Северный поток – 2" противоречит европейскому законодательству, которое требует разграничений бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами.

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Как заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко, сертификация оператора "Северного потока – 2" компании Nord Stream 2 AG невозможна в рамках европейского законодательства.

По его словам, если в Германии "закроют глаза" на нарушения европейского законодательства, Украина будет настаивать на санкциях США против Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

"Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях", – подчеркнул Витренко.

По его словам, разграничение бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами нужно для предотвращения монопольных злоупотреблений и манипуляций.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

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25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Санкции из-за "Северного потока – 2"

США ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, причастных к газопроводу "Северный поток – 2".

По данным агентства Bloomberg, ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2"). Также, как пишет агентство, под санкции попали страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ начнет использовать его в качестве оружия. Канцлер Германии также выступила и за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года.

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