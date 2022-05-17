Укрпошта запустила нову онлайн послугу – що тепер доступно

В Укрпошти з'явилася нова послуга / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану Укрпошта відновила деякі старі послуги, а також створила нові.

Тепер люди зможуть оплачувати відправлення онлайн. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Функція працює з ноутбуків та смартфонів

Відтепер оплачувати відправлення можна у мобільному застосунку за допомогою карткового рахунку.

Користуватися цієї функцією можна не лише зі смартфону через застосунок, а з ноутбука в особистому кабінеті Укрпошти.

Крім того, у пресслужбі нагадують, що за користування онлайн сервісами пошти клієнтам надається знижка у розмірі 5%.

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Що іще дозволяє робити застосунок

Раніше ми розповідали, що у мобільному застосунку "Укрпошта" можна здійснювати:

відстеження відправлень;

оформлення відправлень;

розрахунок вартості відправлень;

пошук відділень;

пошук поштових індексів;

переказ між картками;

переказ з картки у відділення;

переказ "З картки додому".

Також "Сьогодні" писали, що Укрпошта надрукує ще 5 млн екземплярів марки з російським воєнним кораблем.

2,5 тис. людей – таке навантаження за секунду на маркетплейс Rozetka було після старту продажів останніх 5 тис. аркушів з марками "Російський корабель...". Буквально за три хвилини, попри перебої з додатком та сайтом, їх розкупили. Однак Укрпошта планує надрукувати ще один тираж схожих марок – 5 млн екземплярів.

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Ми також розповідали, що в Україні випустять марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію виберуть шляхом народного голосування онлайн. Читайте і про те, як взяти участь в опитуванні при виборі нової марки України.