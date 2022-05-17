Укрпошта запустила нову онлайн послугу – що тепер доступно

В Укрпошти з'явилася нова послуга / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні
Під час дії воєнного стану Укрпошта відновила деякі старі послуги, а також створила нові.
Тепер люди зможуть оплачувати відправлення онлайн. Про це повідомила пресслужба компанії.
Функція працює з ноутбуків та смартфонів
Відтепер оплачувати відправлення можна у мобільному застосунку за допомогою карткового рахунку.
Користуватися цієї функцією можна не лише зі смартфону через застосунок, а з ноутбука в особистому кабінеті Укрпошти.
Крім того, у пресслужбі нагадують, що за користування онлайн сервісами пошти клієнтам надається знижка у розмірі 5%.
Що іще дозволяє робити застосунок
Раніше ми розповідали, що у мобільному застосунку "Укрпошта" можна здійснювати:
- відстеження відправлень;
- оформлення відправлень;
- розрахунок вартості відправлень;
- пошук відділень;
- пошук поштових індексів;
- переказ між картками;
- переказ з картки у відділення;
- переказ "З картки додому".
Також "Сьогодні" писали, що Укрпошта надрукує ще 5 млн екземплярів марки з російським воєнним кораблем.
2,5 тис. людей – таке навантаження за секунду на маркетплейс Rozetka було після старту продажів останніх 5 тис. аркушів з марками "Російський корабель...". Буквально за три хвилини, попри перебої з додатком та сайтом, їх розкупили. Однак Укрпошта планує надрукувати ще один тираж схожих марок – 5 млн екземплярів.
Ми також розповідали, що в Україні випустять марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію виберуть шляхом народного голосування онлайн. Читайте і про те, як взяти участь в опитуванні при виборі нової марки України.