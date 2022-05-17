Укрпочта запустила новую онлайн услугу – что теперь доступно

У Укрпочты появилась новая услуга / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня
Во время действия военного положения Укрпочта восстановила некоторые старые услуги, а также создала новые.
Теперь люди смогут оплачивать отправки онлайн. Об этом сообщила прессслужба компании.
Функция работает с ноутбуками и смартфонами
Отныне оплачивать отправку можно в мобильном приложении с помощью карточного счета.
Пользоваться этой функцией можно не только со смартфона через приложение, но и с ноутбука в личном кабинете Укрпочты.
Кроме того, в пресс-службе напоминают, что за пользование онлайн сервисами почты клиентам предоставляется скидка в размере 5%.
Что еще позволяет делать приложение
Раньше мы рассказывали, что у мобильное приложение "Укрпочта" можно осуществлять:
- отслеживание отправлений;
- оформление отправлений;
- расчет стоимости отправлений;
- поиск отделений;
- поиск почтовых индексов;
- перевод между картами;
- перевод с карты в отделение;
- перевод "С карты на дом".
Также "Сегодня" писали, что Укрпочта напечатает еще 5 млн экземпляров марки с российским военным кораблем.
2,5 тыс. человек – такая нагрузка в секунду на маркетплейс Rozetka было после старта продаж последних 5 тыс. листов с марками "Русский корабль...". Буквально через три минуты, несмотря на перебои с приложением и сайтом, их раскупили. Однако Укрпочта планирует напечатать еще один тираж подобных марок – 5 млн экземпляров.
Мы также говорили, что в Украине выпустят марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию выберут путём народного голосования онлайн. Читайте и о том, как принять участие в опросе при выборе новой марки.