Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку – як скористатися

Для користувачів Укрпошти запустили однойменний мобільний застосунок, в якому можна оплатити посилки, відправлені по Україні чи за кордон.
Як повідомили на сайті компанії, у додатку доступне оформлення доставки, переказ грошей та інші функції.
У мобільному застосунку "Укрпошта" можна здійснювати:
- відстеження відправлень;
- оформлення відправлень;
- розрахунок вартості відправлень;
- пошук відділень;
- пошук поштових індексів;
- переказ між картками;
- переказ з картки у відділення;
- переказ "З картки додому".
"Ми давно готувалися до запуску такої можливості, й війна не стала для нас перешкодою. Навпаки, тепер ще більше наснаги працювати й покращувати свої сервіси для українців", – наголосили в Укрпошті.
Як оформити відправлення?
Щоб відправити посилку за допомогою смартфона, потрібно дистанційно оформити її та оплатити. Опісля – віднести у відділення й просканувати штрих-код.
Якщо оформляти посилки "Укрпошта Стандарт" і "Укрпошта Експрес" по Україні онлайн, доступна знижка 5%.
Завантажити додаток можна на платформах GooglePlay, AppStore, AppGallery. У застосунку можна оплатити карткою посилки по Україні та за кордон, зокрема "Дрібні пакети" і EMS.
Нова послуга в "Дії"
На порталі "Дія" запустили послугу для підприємців. Тепер доступна зміна прізвища, ім’я, по батькові й адресу ФОП онлайн. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, раніше для цього потрібно було йти до ЦНАПу чи нотаріуса, чекати в черзі й платити 250 грн за подання заявки.
На порталі оформлення послуги займає декілька хвилин, а розглядається електронна заявка упродовж доби. Послуга залишилась платною, але на порталі коштує 190 грн замість 250 грн.
Раніше "Сьогодні" писали, що через "Дію" роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування переселенців у розмірі 6,5 тис. грн. Дізнайтеся, хто з внутрішньо переміщених осіб може розраховувати на грошову допомогу від держави.