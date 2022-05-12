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Укрпошта запустила нову послугу в мобільному додатку – як скористатися

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 12:14
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Розповідаємо про те, як скористатися новою послугою від Укрпошти
Оформити й оплатити посилки на Укрпошті можна онлайн
Оформити й оплатити посилки на Укрпошті можна онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для користувачів Укрпошти запустили однойменний мобільний застосунок, в якому можна оплатити посилки, відправлені по Україні чи за кордон.

Як повідомили на сайті компанії, у додатку доступне оформлення доставки, переказ грошей та інші функції.

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У мобільному застосунку "Укрпошта" можна здійснювати:

  • відстеження відправлень;
  • оформлення відправлень;
  • розрахунок вартості відправлень;
  • пошук відділень;
  • пошук поштових індексів;
  • переказ між картками;
  • переказ з картки у відділення;
  • переказ "З картки додому".

"Ми давно готувалися до запуску такої можливості, й війна не стала для нас перешкодою. Навпаки, тепер ще більше наснаги працювати й покращувати свої сервіси для українців", – наголосили в Укрпошті.

Як оформити відправлення?

Щоб відправити посилку за допомогою смартфона, потрібно дистанційно оформити її та оплатити. Опісля – віднести у відділення й просканувати штрих-код.

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Якщо оформляти посилки "Укрпошта Стандарт" і "Укрпошта Експрес" по Україні онлайн, доступна знижка 5%.

Завантажити додаток можна на платформах GooglePlay, AppStore, AppGallery. У застосунку можна оплатити карткою посилки по Україні та за кордон, зокрема "Дрібні пакети" і EMS.

Нова послуга в "Дії"

На порталі "Дія" запустили послугу для підприємців. Тепер доступна зміна прізвища, ім’я, по батькові й адресу ФОП онлайн. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, раніше для цього потрібно було йти до ЦНАПу чи нотаріуса, чекати в черзі й платити 250 грн за подання заявки.

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На порталі оформлення послуги займає декілька хвилин, а розглядається електронна заявка упродовж доби. Послуга залишилась платною, але на порталі коштує 190 грн замість 250 грн.

Раніше "Сьогодні" писали, що через "Дію" роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування переселенців у розмірі 6,5 тис. грн. Дізнайтеся, хто з внутрішньо переміщених осіб може розраховувати на грошову допомогу від держави.

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