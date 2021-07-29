На українців цієї зими чекають нові тарифи на опалення

Підхід до формування вартості тепла для його виробників змінився. Крім того, вся відповідальність перейшла до місцевої влади

Україна веде підготовку до зими / Фото: AFP, Shutterstock

Україна продовжила активно готуватися до зими, причому в прийдешньому сезоні тарифи на опалення для українців будуть встановлюватися але новими правилами. Тепер це питання ніяк не регулює центральна влада – за все відповідають тільки місцеві керівники.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні триває підготовка до опалювального сезону. Цього року весь процес відбувається в дещо нових умовах, адже тепер тарифи на тепло і гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади. Це важлива частина реформи децентралізації, адже такі нововведення підштовхують місцевих керівників не закривати очі на неефективність комунальних підприємств, надійність їх роботи і якість послуг", – сказав Шмигаль.

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Як відомо, Кабмін з травня не регулює ціну газу для тепловиків – тарифи залежать від місцевої влади. Йдеться про те, що ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, тепер повинні укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно.

Що важливо знати про підготовку до зими

На початок червня обсяг газу в підземних сховищах України досягав 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників.

досягав 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників. Всього Україна при підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років планує накопичити 19-20 млрд кубометрів блакитного палива. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму.

Минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

Нагадаємо, при цьому Кабмін прогнозує, що в найближчі роки гаряча вода і опалення в Україні подорожчають на третину.

А про те, як уже виросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":