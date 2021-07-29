Украинцев этой зимой ждут новые тарифы на отопление

Подход к формированию стоимости тепла для его производителей изменился. Кроме того, вся ответственность перешла к местной власти

Украина ведет подготовку к зиме / Фото: AFP, Shutterstock

Украина продолжила активно готовиться к зиме, причем в грядущем сезоне тарифы на отопление для украинцев будут устанавливаться но новым правилам. Теперь этот вопрос никак не регулирует центральная власть – за все отвечают только местные руководители.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону. В этом году весь процесс происходит в несколько новых условиях, ведь теперь тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти. Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новшества подстегивают местных руководителей не закрывать глаза на неэффективность коммунальных предприятий, надежность их работы и качество услуг", – сказал Шмыгаль.

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Как известно, Кабмин с мая не регулирует цену газа для тепловиков – тарифы зависят от местных властей. Речь идет о том, что ТКЭ, большинство из которых принадлежит местным властям, теперь должны заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно.

Что важно знать о подготовке к зиме

К началу июня объем газа в подземных хранилищах Украины достигал 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей.

достигал 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей. Всего Украина при подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов планирует накопить 19-20 млрд кубометров голубого топлива. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму.

Прошлый сезон закачки газа в украинские подземные хранилища стал рекордным: к старту отопительного сезона 2020-2021 в ПХГ накопили 28,3 млрд куб. м газа. Это был максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в начале отопительного сезона 2019-2020 годов.

Напомним, при этом Кабмин прогнозирует, что в ближайшие годы горячая вода и отопление в Украине подорожают на треть.

А о том, как уже выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":