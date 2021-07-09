Тепловиков начнут автоматически переводить на топливо от "Нафтогаза": когда и кого

Тепловики будут переходить к поставщику газа "последней надежды" / Фото: Сегодня, Shutterstock

С 1 августа производителей тепла для украинцев будут автоматически переводить к поставщику газа "последней надежды", которым сейчас является "Нафтогаз Украины". Аналогичная процедура уже действует для бытовых потребителей газа, теперь правило распространят на производителей тепловой энергии.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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"Это очень важное решение, которое направлено на защиту прав потребителей. После его принятия все потребители всегда будут обеспечены теплом", – считают в НКРЭКУ.

Каких тепловиков переведут к "Нафтогазу"

Автоматическая поставка природного газа поставщиком "последней надежды" производителям тепловой энергии будет происходить, когда:

производитель тепловой энергии остался без поставщика газа;

у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

Напомним, Украина уже начала активно готовиться к зиме. В частности, "Нафтогаз" закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ) – так формируются запасы топлива на случай сильных холодов.

В Кабмине уверены, что отопление будущей осенью включат вовремя. По закону, это должно происходить в зависимости от среднесуточной температуры воздуха.

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