Тепловиків почнуть автоматично переводити на паливо від "Нафтогазу": коли і кого

Для виробників тепла вводять автоматичний перехід до постачальника "останньої надії"

Тепловики будуть переходити до постачальника газу "останньої надії" / Фото: Сьогодні, Shutterstock

З 1 серпня виробників тепла для українців будуть автоматично переводити до постачальнику газу "останньої надії", яким наразі є "Нафтогаз України". Аналогічна процедура вже діє для побутових споживачів газу, тепер правило поширять на виробників теплової енергії.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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"Це дуже важливе рішення, яке спрямоване на захист прав споживачів. Після його прийняття всі споживачі завжди будуть забезпечені теплом", – вважають в НКРЕКП.

Яких тепловиків переведуть до "Нафтогазу"

Автоматична поставка природного газу постачальником "останньої надії" виробникам теплової енергії буде відбуватися, коли:

виробник теплової енергії залишився без постачальника газу;

у чинного постачальника відсутня підтверджена номінація для потреб виробника теплової енергії.

Нагадаємо, Україна вже почала активно готуватися до зими. Зокрема, "Нафтогаз" закачує газ в підземні сховища (ПСГ) – так формуються запаси палива на випадок сильних холодів.

У Кабміні впевнені, що опалення майбутньої восени включать вчасно. Згідно із законом, це має відбуватися в залежності від середньодобової температури повітря.

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