Україна отримає новий транш від МВФ – коли його чекати

Гроші можуть виділити вже цієї осені / Фото: колаж "Сьогодні"

Нардеп від "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати черговий транш МВФ у першій декаді жовтня.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За його словами, у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.

"Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін у закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося, має відповідати вимогам народу України. Якщо ні – ми з цим не погоджуємося, і це не реалізовується", – зазначив Гетманцев.

Крім того, він розповів, що в цьому році парламенту буде простіше розглядати бюджет на наступний рік. Оскільки вперше в історії незалежної України верстають бюджет на основі бюджетної декларації, яку затвердив Кабінет Міністрів, і взято до уваги в липні цього року.

"Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування на три роки, і там вже на наступний рік закладені параметри бюджету щодо інфляції, зростання середньої зарплати, мінімальної зарплати, зростання ВВП. Тобто параметри є, і проєкт бюджету має відповідати бюджетній декларації", – заявив нардеп.

Що було раніше?

Останній транш від МВФ Україна отримала минулого літа. Влада планує переговори про продовження програми МВФ stand-by на пів року.

Також МВФ виділив на відновлення глобальної економіки 650 мільярдів доларів. Україна належить до країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.

Нагадаємо: