Украина получит новый транш от МВФ – когда его ждать

Деньги могут выделить уже этой осенью / Фото: коллаж "Сегодня"

Нардеп от "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет, мы с этим не соглашаемся и это не реализовывается", – отметил Гетманцев.

Кроме того, он рассказалал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год. Поскольку впервые в истории в Украине верстают бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет Министров, а приняли во внимание в июле этого года.

"Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП. То есть параметры есть и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации", – заявил он.

Что было раньше?

Стоит отметить, что последний транш от МВФ Украина получила прошлым летом. В связи с этим власти планируют переговоры о продлении программы МВФ stand-by на полгода.

Также, МВФ выделил на восстановление глобальной экономики 650 миллиардов долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.

Напомним: