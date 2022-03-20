Зняти готівку через ПриватБанк можна ще в одній мережі магазинів – як це зробити

Зняти готівку можна тепер у ще одній мережі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На час воєнних дій банки встановили обмеження на зняття готівки, оскільки не завжди є можливість наповнювати банкомати. Багато супермаркетів, продуктових магазинів та пошта дозволяють своїм клієнтам знімати обмежену суму коштів у своїх касах.

Відтепер ПриватБанк разом з мережею магазинів "Фокстрот" дозволяють українцям знімати до 6 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі банку.

Реклама

Як зняти готівку?

Зняти гроші можна в касах магазинів. Щоб це зробити, необхідно:

вибрати для купівлі будь-який товар;

зняти кошти під час оплати товару карткою будь-якого банку через термінал ПриватБанку.

Ліміт суми для зняття – 6 тис. грн. Однак також потрібно врахувати, що є випадки, коли в касі магазину може не вистачити потрібної суми.

Де ще можна зняти готівку?

"Сьогодні" вже розповідали, що можливість отримати готівку в касі є в таких магазинах:

Реклама

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сільпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

"Лоток" (до 6000 грн)

Thrash! (До 6000 грн),

"Точка" (до 6000 грн),

"Сім23" (до 2000 грн).

Отримати готівку можна і у відділенні Нової пошти. Для цього попросіть у оператора зняти готівку з вашої картки та надайте документ, що підтверджує вашу особу.

Сплатіть суму, яку бажаєте зняти, і касир видасть вам її готівкою.

Послуга не безкоштовна, її вартість становить 2% від суми і ще 20 грн додатково.

Реклама

Ми також писали, які правила на зняття готівкової валюти встановив НБУ.

Читайте і про те, що в Україні можуть зрости ціни на продукти і що подорожчає насамперед.