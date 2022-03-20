Зняти готівку через ПриватБанк можна ще в одній мережі магазинів – як це зробити

Зняти готівку можна тепер у ще одній мережі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
На час воєнних дій банки встановили обмеження на зняття готівки, оскільки не завжди є можливість наповнювати банкомати. Багато супермаркетів, продуктових магазинів та пошта дозволяють своїм клієнтам знімати обмежену суму коштів у своїх касах.
Відтепер ПриватБанк разом з мережею магазинів "Фокстрот" дозволяють українцям знімати до 6 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі банку.
Як зняти готівку?
Зняти гроші можна в касах магазинів. Щоб це зробити, необхідно:
- вибрати для купівлі будь-який товар;
- зняти кошти під час оплати товару карткою будь-якого банку через термінал ПриватБанку.
Ліміт суми для зняття – 6 тис. грн. Однак також потрібно врахувати, що є випадки, коли в касі магазину може не вистачити потрібної суми.
Де ще можна зняти готівку?
"Сьогодні" вже розповідали, що можливість отримати готівку в касі є в таких магазинах:
- "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
- "Сільпо" (до 6000 грн);
- "Фора" (до 6000 грн);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- "Лоток" (до 6000 грн)
- Thrash! (До 6000 грн),
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Сім23" (до 2000 грн).
Отримати готівку можна і у відділенні Нової пошти. Для цього попросіть у оператора зняти готівку з вашої картки та надайте документ, що підтверджує вашу особу.
Сплатіть суму, яку бажаєте зняти, і касир видасть вам її готівкою.
Послуга не безкоштовна, її вартість становить 2% від суми і ще 20 грн додатково.
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