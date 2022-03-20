Снять наличные через ПриватБанк можно еще в одной сети магазинов – как это сделать

Снять наличные можно теперь в еще одной сети / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На время военных действий банки установили ограничения на снятие наличных, поскольку не всегда есть возможность наполнять банкоматы. Многие супермаркеты, продуктовые магазины и почта позволяют своим клиентам снимать ограниченную сумму в своих кассах.
Теперь ПриватБанк вместе с сетью магазинов "Фокстрот" позволяют снимать до 6 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Как снять наличные?
Снять деньги можно в кассах магазинов. Чтобы это сделать, необходимо:
- выбрать для покупки любой продукт;
- снять средства при оплате товара картой любого банка через терминал ПриватБанка.
Лимит суммы для снятия – 6 тыс. грн. Однако следует учесть, что есть случаи, когда в кассе магазина может не хватить нужной суммы.
Где еще можно снять наличные деньги?
"Сегодня" уже рассказывали, что возможность получить наличные в кассе есть в магазинах:
- "АТБ-маркет" (до 6000 грн);
- "Сильпо" (до 6000 грн.);
- "Фора" (до 6000 грн.);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн.);
- "Лоток" (до 6000 грн)
- Thrash! (до 6000 грн),
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Семь23" (до 2000 грн).
Обналичить средства можно и в отделении Новой почты. Для этого попросите у оператора снять наличные с вашей карты и предъявите документ, подтверждающий личность.
Заплатите картой сумму, которую хотите снять, и кассир выдаст вам ее наличными.
Услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы плюс 20 грн дополнительно.
Мы писали, какие правила на снятие наличной валюты установил НБУ.
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