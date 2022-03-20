Снять наличные через ПриватБанк можно еще в одной сети магазинов – как это сделать

Снять наличные можно теперь в еще одной сети / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На время военных действий банки установили ограничения на снятие наличных, поскольку не всегда есть возможность наполнять банкоматы. Многие супермаркеты, продуктовые магазины и почта позволяют своим клиентам снимать ограниченную сумму в своих кассах.

Теперь ПриватБанк вместе с сетью магазинов "Фокстрот" позволяют снимать до 6 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Как снять наличные?

Снять деньги можно в кассах магазинов. Чтобы это сделать, необходимо:

выбрать для покупки любой продукт;

снять средства при оплате товара картой любого банка через терминал ПриватБанка.

Лимит суммы для снятия – 6 тыс. грн. Однако следует учесть, что есть случаи, когда в кассе магазина может не хватить нужной суммы.

Где еще можно снять наличные деньги?

"Сегодня" уже рассказывали, что возможность получить наличные в кассе есть в магазинах:

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"АТБ-маркет" (до 6000 грн);

"Сильпо" (до 6000 грн.);

"Фора" (до 6000 грн.);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн.);

"Лоток" (до 6000 грн)

Thrash! (до 6000 грн),

"Точка" (до 6000 грн),

"Семь23" (до 2000 грн).

Обналичить средства можно и в отделении Новой почты. Для этого попросите у оператора снять наличные с вашей карты и предъявите документ, подтверждающий личность.

Заплатите картой сумму, которую хотите снять, и кассир выдаст вам ее наличными.

Услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы плюс 20 грн дополнительно.

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Мы писали, какие правила на снятие наличной валюты установил НБУ.

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