Скільки коштує життя в Чехії — вся правда про вартість продуктів, транспорту та житла

Порівнюємо ціни на продукти, транспорт та житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Чехію з початку повномасштабної війни прибуло майже 300 тис. громадян України. Хтось приїхав перечекати війну і повернутися назад, а іншим припало до вподоби життя в європейській країні так, що вони готові залишитися там назавжди.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки коштує життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Чехії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 827 доларів (орієнтовно 24,1 тис. грн за курсом 29 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Моніторинг цін показує, що більшість продуктів в Чехії дорожчі, ніж в Україні, однак відхилення незначне.

Для порівняння ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів у Чехії TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

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Порівняльна таблиця вартості продуктів у Чехії та Україні Продукт Ціна продукту в Чехії Ціна продукту в Україні Молоко, 1 л 21,45 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 26,01 грн 26,41 грн Білий рис, 1 кг 41,56 грн 34,45 грн Яйця, 10 шт 37,7 грн 40,30 грн Твердий сир, 1 кг 226,05 грн 331,90 грн Філе куряче, 1 кг 174,83 грн 120,47 грн Яловича вирізка, 1 кг 268,15 грн 242,28 грн Яблука, 1 кг 34,32 грн 13,24 грн Банани, 1 кг 38,08 грн 35,97 грн Картопля, 1 кг 19,84 грн 14,87 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок у Чехії в середньому коштує 124,69 грн, пляшка вина — 126,03 грн.

Чашка капучино в кафе обійдеться вам 52,56 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме в середньому 150,97 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb.

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Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Чехії, то висновок такий:

однокімнатна квартира в центрі міста — 15,2 тис. грн;

однокімнатна квартира далі від центру — 11,7 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста — 25,2 тис. грн;

трикімнатна далі від центру — орієнтовно 18,5 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Празі на прикладі. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 1500 доларів (від 43,8 тис. грн). Вартість, як бачимо наглядно, доволі висока і знайти квартиру навіть за 1500 доларів буде дуже важко.

Вартість оренди / Фото: скріншот

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Чехії коштують у середньому 4,9 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Для дорослих пасажирів (віком від 15 до 60 років) є пропозиції квитків на всі види громадського транспорту в місті:

на 30 хвилин – за 30 крон (40 гривень);

на 90 хвилин – за 40 крон (52 гривні);

на добу – за 120 крон (158 гривень);

на 3 доби – за 330 крон (434 гривні).

Продають у Чехії також проїзні на 30, 90 днів або на рік. Вартість становить 550, 1480 та 3650 крон відповідно (725, 1948 та 4805 гривень). За проїзд із твариною чи багажем потрібно окремо заплатити 20 крон (26 гривень).

Зауважимо, що з 28 лютого міська рада Праги вирішила зробити безкоштовним проїзд для українців у громадському транспорті. Для проїзду досить показати український паспорт. Щодо інших міст, інформацію слід шукати на офіційних сайтах мерій.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 50,41 грн, кожен наступний кілометр — 31,64 грн. Вартість 1 л бензину — 38,08 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 3,75 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 513,23 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайтах Jooble, uatalents, uradprace.cz, naym.me.

Наразі в Чехії пропонують такі вакансії:

штукатур (до 46 тис. грн);

прибиральниця (100-150 грн в год.);

терапевт (до 1600 євро або 51200 грн);

фізіотерапевт (до 1000 євро або орієнтовно 32 тис. грн).

Середня зарплата, за даними Мінфіну, станом на червень 2021 рік становила 38,2 тис. чеських крон (47,7 тис. грн).

Допомога біженцям у Чехії

Тимчасовий захист у Чехії українцям надається на рік. Заява на його отримання подається особисто. Для цього необхідно звернутися до одного з Регіональних центрів допомоги Україні.

Якщо у вас немає можливості відразу та самостійно винайняти житло, вам нададуть тимчасовий притулок, найчастіше за типом гуртожитку. З пошуком постійного житла можна звернутись до волонтерів.

Українцям у Чехії доступний безкоштовний проїзд на поїздах PKP, Regio Jet, Leo Express та CD. До речі, CD ще й виконує гуманітарні рейси з польсько-української та словацько-української границі в Чехію.

Детальну інформацію про медичні послуги та страхування в Чехії українською мовою можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я Чехії.

Корисні посилання та контакти:

посольство України в Чеській Республіці – http://czechia.mfa.gov.ua;

інформаційна лінія для громадян України: +420 974 801 802 (цілодобово), електронна пошта: ukrajina@mvcr.cz;

некомерційна організація, що пропонує житло в Празі, www.opu.cz.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії, Німеччині та Болгарії.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.