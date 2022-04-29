Сколько стоит жизнь в Чехии — вся правда о стоимости продуктов, транспорта и жилья

Сравним цены на продукты, транспорт и жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Чехию с начала полномасштабной войны прибыло около 300 тыс. граждан Украины. Кто-то приехал переждать войну и вернуться назад, а другим пришлась по вкусу жизнь в европейской стране так, что они готовы остаться там навсегда.

Сайт "Сегодня" расскажет вам, сколько стоит жизнь в этой стране.

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По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Чехии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 827 долларов (ориентировочно 24,1 тыс. грн по курсу 29 апреля), не считая стоимости жилья.

Цены на продукты

Мониторинг цен показывает, что большинство продуктов в Чехии дороже, чем в Украине, однако отклонение незначительное.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте статистические данные о стоимости товаров в Чехии TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

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Сравнительная таблица стоимости продуктов в Чехии и Украине Продукт Цена продукта в Чехии Цена продукта в Украине Молоко, 1л 21,45 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 26,01 грн 26,41 грн Белый рис, 1 кг 41,56 грн 34,45 грн Яйца, 10 шт 37,7 грн 40,30 грн Твердый творог, 1 кг 226,05 грн 331,90 грн Филе куриное, 1 кг 174,83 грн 120,47 грн Говяжья вырезка, 1 кг 268,15 грн 242,28 грн Яблоки, 1 кг 34,32 грн 13,24 грн Бананы, 1 кг 38,08 грн 35,97 грн Картофель, 1 кг 19,84 грн 14,87 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Чехии в среднем стоит 124,69 грн, вина — 126,03 грн.

Чашка капучино в кафе обойдется вам 52,56 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в среднем в 150,97 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb.

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В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в городах Чехии, то вывод таков:

однокомнатная квартира в центре города — 15,2 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра — 11,7 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города — 25,2 тыс. грн;

трехкомнатная дальше от центра — ориентировочно 18,5 тыс. грн.

Рассмотрим цены в столице Праге на примере. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 1500 долларов (от 43,8 тыс. грн). Стоимость, как видим наглядно, достаточно высока и найти квартиру даже за 1500 долларов будет очень тяжело.

Стоимость аренды / Фото: скриншот

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Чехии стоят в среднем 4,9 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Для взрослых пассажиров (возрастом от 15 до 60 лет) есть предложения билетов на все виды общественного транспорта в городе:

на 30 минут – за 30 крон (40 гривен);

на 90 минут – за 40 крон (52 гривни);

в сутки – за 120 крон (158 гривен);

на 3 суток – за 330 крон (434 гривни).

Продают в Чехии также проездные на 30, 90 дней или год. Стоимость составляет 550, 1480 и 3650 крон (725, 1948 и 4805 гривен). За проезд с животным или багажом нужно заплатить 20 крон (26 гривен).

Следует отметить, что с 28 февраля городской совет Праги решил сделать бесплатным проезд для украинцев в общественном транспорте. Для проезда достаточно показать украинский паспорт. По другим городам информацию следует искать на официальных сайтах мэрий.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 50,41 грн, каждый следующий километр — 31,64 грн. Стоимость 1 л бензина — 38,08 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин — 3,75 грн, интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 513,23 грн в месяц.

Работа для украинцев

Найти работу можно на сайтах Jooble, uatalents, uradprace.cz, naym.me.

Сейчас в Чехии предлагают следующие вакансии:

штукатур (до 46 тыс. грн.);

уборщица (100-150 грн в час);

терапевт (до 1600 евро или 51 200 грн);

физиотерапевт (до 1000 евро или ориентировочно до 32 тыс. грн).

Средняя зарплата, по данным Минфина, по состоянию на июнь 2021 года, составила 38,2 тыс. чешских крон (47,7 тыс. грн).

Помощь беженцам в Чехии

Временная защита в Чехии украинцам предоставляется на год. Заявление на ее получение подается лично. Для этого необходимо обратиться в один из региональных центров помощи Украине.

Если у вас нет возможности сразу и самостоятельно снять жилье, вам предоставят временное убежище, чаще всего по типу общежития. С поиском постоянного жилья можно обратиться к волонтерам.

Украинцам в Чехии доступен бесплатный проезд на поездах PKP, Regio Jet, Leo Express и CD. Кстати, CD еще выполняет гуманитарные рейсы из польско-украинской и словацко-украинской границы в Чехию.

Детальную информацию о медицинских услугах и страховании в Чехии на украинском языке можно найти на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Полезные ссылки и контакты:

посольство Украины в Чешской Республике – http://czechia.mfa.gov.ua;

информационная линия для граждан Украины: +420 974 801 802 (круглосуточно), электронная почта: ukrajina@mvcr.cz;

некоммерческая организация, предлагающая жилье в Праге, www.opu.cz.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько стоит месяц жизни в Польши, Словакии, Венгрии, Молдове, Румынии, Германии и Болгарии.

Также мы писали, какие государства выплачивают пособие украинским переселенцам.