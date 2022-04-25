Скільки коштує життя в Болгарії — вся правда про роботу, ціни на продукти і квартири

Порівнюємо ціни на продукти, транспорт та житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Болгарію від початку повномасштабної війни, за останніми оновленими даними ООН, прибуло понад 201 тис. громадян України. Одні чекають закінчення бойових дій на території України, щоб повернутися назад, інші навпаки — висловили бажання залишитися і будувати своє життя там.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки коштує життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Болгарії для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 710 доларів (орієнтовно 20,7 тис. грн за курсом 25 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Моніторинг цін показує, що вартість продуктів в Болгарії вища, ніж, наприклад, в Молдові, однак набагато нижча, ніж у Німечині.

Для порівняння ми вибрали оновлені в березні статистичні дані про вартість товарів у Болгарії TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

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Порівняльна таблиця вартості продуктів у Болгарії та Україні Продукт Ціна продукту в Болгарії Ціна продукту в Україні Молоко, 1 л 31,91 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 15,55 грн 26,41 грн Білий рис, 1 кг 34,86 грн 34,45 грн Яйця, 10 шт 36,6 грн 40,30 грн Твердий сир, 1 кг 165,45 грн 331,90 грн Філе куряче, 1 кг 135,95 грн 120,47 грн Яловича вирізка, 1 кг 210,50 грн 242,28 грн Яблука, 1 кг 28,96 грн 13,24 грн Банани, 1 кг 42,64 грн 35,97 грн Картопля, 1 кг 16,09 грн 14,87 грн

Варто зазначити, що пачка цигарок у Болгарії в середньому коштує 86,88 грн, пляшка вина — 132,46 грн.

Чашка капучино в кафе обійдеться вам 34,59 грн, а загалом харчування в недорогому ресторані на одного коштуватиме орієнтовно 165,45 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb. Знайти безкоштовне житло в Болгарії переселенці з України можуть на Національному порталі для постраждалих від війни в Україні.

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Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у містах Болгарії, то висновок такий:

однокімнатна квартира в центрі міста — 7,7 тис. грн;

однокімнатна квартира далі від центру — 5,7 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста — 13,7 тис. грн;

трикімнатна далі від центру — орієнтовно 9,7 тис. грн.

Розглянемо також ціни в столиці Варні на прикладі. За даними Airbnb, орендувати житло можна від 300 до 1,5 тис. доларів (8,7 тис. грн — 43,8 тис. грн).

Вартість оренди житла / Фото: скриншот

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в Болгарії коштують у середньому 2,5 тис. грн (основні комунальні послуги в квартирі площею 85 кв. м, включно з електрикою, опаленням або охолодженням, водою і вивезенням сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

Громадський транспорт переважно представлений автобусами, тролейбусами та маршрутками. Ціни на квитки доволі дорогі:

одноразовий квиток — орієнтовно 26,55 грн;

проїзний на місяць — 827,77 тис. грн.

Якщо говорити про таксі, то плата під час посадки орієнтовно 13,14 грн, кожен наступний кілометр — 12,87 грн. Вартість 1 л бензину — 33,79 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв — 4,83 грн, інтернет 60 Мбіт/с обійдеться в середньому 277 грн на місяць.

Робота для українців

Знайти роботу можна на сайтах Jooble чи Job Aid For Ukrainian Refugees тощо або ж в спеціальних групах у Facebook.

Наразі в Болгарії пропонують такі вакансії:

покоївка (400 євро або 12800 грн);

офіціант (400 євро або 12800 грн);

водій міжнародних перевезень (2000 євро або 64 тис. грн);

охорона (1400 євро або 44800 грн).

Станом на 1 січня 2022 року розмір мінімальної зарплати в Болгарії становить 332 євро на місяць (близько 9711 гривень). Середня заробітна плата в цій країні сягає 550 євро на місяць (16 тис. грн).

Допомога біженцям у Болгарії

Згідно з рішенням Ради Міністрів Болгарії № 144 від 10 березня 2022 року "Про надання тимчасового захисту переміщеним особам з України та внесення змін до Національного плану дій щодо тимчасового захисту в Республіці Болгарія" втікачі від бойових дій в Україні починаючи з 24 лютого 2022 року можуть отримати тимчасовий захист.

Тимчасовий захист в Болгарії надається таким особам, які в’їхали до Болгарії:

громадянам України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, а також членам їх сімей;

громадянам інших країн (крім України) та особам без громадянства, які на законних підставах перебували в Україні до 24 лютого 2022 року, а також членам їх сімей;

особам з іноземним громадянством або без громадянства, які залишили територію України внаслідок бойових дій та в’їхали та залишалися на території Болгарії, якщо вони прямо заявляють, що хочуть користуватися тимчасовим захистом.

Українцям зі статусом тимчасового захисту надається допомога на проживання та харчування в готелях чи інших помешканнях, зареєстрованих у Національному туристичному реєстрі. Загальна сума допомоги – 40 левов (664 грн) на особу на добу та харчування (сніданок, обід та вечеря). Допомога надається на термін до 3-х місяців.

З червня умови змінюються і українські біженці, які не мають грошей, щоб сплатити номер у готелі, які не змогли знайти роботу, житимуть у державних, муніципальних закладах, найімовірніше, в гуртожитках та на базах. Багатьом нашим співгромадянам доведеться шукати житло самостійно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує місяць життя в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії та Німеччині.

Також ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.